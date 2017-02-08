التنميط.. القاتل الصامت

عبير جمعة الحوسني *

لو تأملنا في ما حولنا برهة.. لا أحد سينكر أن الفرد منا بات يشعر بالأمان أكثر عندما يكون وسط مجموعة تمنحه قوى نفسية واجتماعية بطريقة دينامية فاعلة، تُعلي من شعوره الانفعالي والحماسي ومن روحه المعنوية، وقد تساعده على زيادة ثقته بنفسه وتفجير طاقاته وإمكاناته خصوصاً في ظروف لا يستطيع فيها المجتمع استيعاب طاقته وإعطاءه الفرصة المناسبة لإظهار إمكاناته ومواهبه، وهذا ما ذكره تماماً لوين كورت (1980-1947) عندما عرّف دينامية الجماعات بأنها: مجموع القوى النفسية والاجتماعية المتعددة والمتحركة والفاعلة التي تحكم تطور الجماعة، وتتميز الجماعة بعدة خصائص كالانسجام والتلاحم، بالإضافة إلى أن عدد أفرادها يزيد على ثلاثة، فضلاً عن خاصية الولاء والانتماء من أجل تحقيق أهداف مشتركة عامة

ومن الحقائق الاجتماعية التي أجمع عليها علماء النفس أن البشر لا يميلون إلا إلى جماعة تُشبع حاجاتهم كالشعور بالانتماء والمساهمة في تحقيق تطلعات الفرد وأحلامه.

فالجماعة إذن لها خواص سيكولوجية تضمن للفرد تفاعله بطريقة إيجابية ونظامية أكثر، خصوصاً عندما تكون لهذه المجموعة قيم حيوية وأهداف واضحة ومبادئ إيجابية مع ضرورة عدم التخلي عن الثوابت وعدم إلغاء الأنا الفردية أو تجاهلها.

من ذلك نقول إن مفهوم الانتماء أشبه بالعمود الفقري وهو من أهم المفاهيم المركزية التي تحدد طبيعة علاقة الفرد بالجماعة، والأهم من ذلك هو شعور الفرد بذاته وعدم تخليه عن مبادئه الثابتة، ما دامت الجماعة تحقق حاجات الفرد فإن بإمكانها أن تؤثر على أفكاره وسلوكياته المكتسبة، فالفرد بإمكانه عن طريق انتمائه إلى الجماعة أن يكتسب ميراثاً ثقافياً يمكّنه من التفاعل إيجاباً أو سلباً مع محيطه.

استنساخ عقلي