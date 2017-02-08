  • الخميس 12 جمادى الأولى 1438هـ - 09 فبراير 2017م
  11:07     متعاقد سابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية متهم بسرقة معلومات سرية         11:30    توصي القنصلية العامة للإمارات في بوسطن مواطني الدولة بملازمة مساكنهم خلال العاصفة الثلجية المتوقعة اليوم         12:01    "محمد بن راشد للفضاء" و"أميركية الشارقة" يعلنان عن إطلاق "نايف -1" فبراير الجاري     

قولبة التفكير والاستنساخ النمطي.. إلى أين؟

التنميط.. القاتل الصامت
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

عبير جمعة الحوسني *

لو تأملنا في ما حولنا برهة.. لا أحد سينكر أن الفرد منا بات يشعر بالأمان أكثر عندما يكون وسط مجموعة تمنحه قوى نفسية واجتماعية بطريقة دينامية فاعلة، تُعلي من شعوره الانفعالي والحماسي ومن روحه المعنوية، وقد تساعده على زيادة ثقته بنفسه وتفجير طاقاته وإمكاناته خصوصاً في ظروف لا يستطيع فيها المجتمع استيعاب طاقته وإعطاءه الفرصة المناسبة لإظهار إمكاناته ومواهبه، وهذا ما ذكره تماماً لوين كورت (1980-1947) عندما عرّف دينامية الجماعات بأنها: مجموع القوى النفسية والاجتماعية المتعددة والمتحركة والفاعلة التي تحكم تطور الجماعة، وتتميز الجماعة بعدة خصائص كالانسجام والتلاحم، بالإضافة إلى أن عدد أفرادها يزيد على ثلاثة، فضلاً عن خاصية الولاء والانتماء من أجل تحقيق أهداف مشتركة عامة

ومن الحقائق الاجتماعية التي أجمع عليها علماء النفس أن البشر لا يميلون إلا إلى جماعة تُشبع حاجاتهم كالشعور بالانتماء والمساهمة في تحقيق تطلعات الفرد وأحلامه.

فالجماعة إذن لها خواص سيكولوجية تضمن للفرد تفاعله بطريقة إيجابية ونظامية أكثر، خصوصاً عندما تكون لهذه المجموعة قيم حيوية وأهداف واضحة ومبادئ إيجابية مع ضرورة عدم التخلي عن الثوابت وعدم إلغاء الأنا الفردية أو تجاهلها.

من ذلك نقول إن مفهوم الانتماء أشبه بالعمود الفقري وهو من أهم المفاهيم المركزية التي تحدد طبيعة علاقة الفرد بالجماعة، والأهم من ذلك هو شعور الفرد بذاته وعدم تخليه عن مبادئه الثابتة، ما دامت الجماعة تحقق حاجات الفرد فإن بإمكانها أن تؤثر على أفكاره وسلوكياته المكتسبة، فالفرد بإمكانه عن طريق انتمائه إلى الجماعة أن يكتسب ميراثاً ثقافياً يمكّنه من التفاعل إيجاباً أو سلباً مع محيطه.

استنساخ عقلي

نعم.. فعندما يكون شعار بعض الجماعات هو الانغلاق الثقافي والمعرفي والإبداعي أو السعي لخلق نسخ من القالب القدوة.. القالب الفرعون! حيث يتم صب عقول الأفراد في قالب واحد يصبح الأمر في غاية الخطورة حتى لو اختلفت الأماكن، فهناك -على سبيل المثال- التّنميط الأسري الذي يسعى إلى قولبة الأبناء بطريقة الوالد مع تنميط رؤيتهم للأشياء والأحداث والأشخاص. وهناك التنميط المؤسسي الذي يسعى فيه المدير المسؤول إلى تنميط موظفيه اعتماداً على أسلوب معيّن في الإدارة، ومن الطبيعي أن تختلف وتتباين ردود أفعال الأفراد تجاه هذا الموقف بين معارض للفكرة ومؤيد لها دون الخوض في المبررات، ومحايد يرفض هذه الأساليب لكنه لا يتجرأ لإظهار شخصيته بحجة أن خروجه عن قالب تلك المجموعة سيجعله شاذاً. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

ما رأيك في استغلال المنابر الدينية في الشأن السياسي؟
مقبول
مرفوض
لا أعرف