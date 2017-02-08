الآخر.. مرويّاً بنبض إنسانيّ

نبيل سليمان

حضر «الآخر» في السردية القصصية والروائية الخليجية منذ نشأتها. واطّرد هذا الحضور مع ازدهار هذه السردية، وتركّزها في الرواية، وحيث غلب أن يكون «الآخر» من العمالة عامة، ومن العمالة المنزلية الشرق آسيوية، خاصة. وتحضرني هنا باقة من القصص تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، لكتّاب وكاتبات من الإمارات، ومن كل قصة سكنتني شخصية، أنّى لي أن أنساها: من قصة مريم جمعة الفرج «عبار»، حيث تُدفع الطفلة الشرق آسيوية نرجس إلى الزواج من بلال العبار، ثم تكون الدفعة الثانية إلى أرصفة البغاء. وللكاتبة نفسها قصة «فيروز»، التي تقدم شخصية العامل «فيروز»، الذي يتلبسه الجنون تحت وطأة طبيعة العمل والشيخ الهاشمي. ومن قصة أمينة أبو شهاب «ظهيرة حامية» يجوب خميس المدينة بحكم عمله، فتتبأر القصة حول المدينة أيضاً، وليس فقط حول سائق «التاكسي»، الذي تعري القصة من خلاله عورات الذكورة. وتلك هي شخصية مريش من قصة عبد الحميد أحمد «البيدار»، التي ترسم مشهداً جحيمياً بشمسه الحارقة والرمل الذي كالرماد تحت الجمر، والخيمة والرائحة الكريهة التي تنبعث منها، وبتكتل النساء والأطفال والرجال، والجريمة، التي ستتكشف عن جثة مريش في الخيمة، الذي بلغ به الأمر أن انتحر وربما قُتِل. وللكاتب نفسه قصة «أشياء كويا الصغيرة»، التي أبدعت في رسم شخصية كويا، كما أبدعت قصة ناصر الظاهري «بائع الجريدة» في رسم شخصية ذلك الذي منح القصة عنوانها، وهو ينادي بـ«العربية» المكسرة بأسماء الصحف التي يبيعها.

في الملتقى الثاني للكتابات القصصية والروائية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1989، قدم محمد عبدالله المطوع بحثه «العمالة الوافدة دراسة سوسيولوجية للقصة القصيرة في الإمارات». وبفضله، تنبهت وآخرون من المشاركين، منهم فيما أذكر جبرا إبراهيم جبرا وجمال الغيطاني وصلاح فضل، إلى إشكالية العمالة - الآخر، التي ستنمو في الرواية، كما في رواية علي أبو الريش «السيف والزهرة» حيث صور النقيضين: رفض الآخر، والقبول به. فشخصية خلفان صياد السمك من الجيل القديم ضد هذا الآخر، بينما يتعاطف سلطان مع العمال الضعفاء المحتاجين المطيعين. وتضيء الرواية بشدة من أفعال الأغراب: القتل والاغتصاب والاحتيال والاختطاف وما ماثل مما كانت الصحف تنشره واستثمرته الرواية. وفي رواية «سلايم» للكاتب نفسه، يزور بطلها عبد الله الشديد مسقط رأسه في «المعيريض» ويمضّه زحف اللكنات الغربية على اللسان واجتياحها الجدران، وإحالتها الإنسان إلى كائن ممسوخ الهوية: «آه يا عبدالله! إن ما يجري يشبه الكارثة الكونية». وفي رواية أمنيات سالم «حلم كزرقة البحر» يسلب هندي عقد فتاة من عنقها، وفي الرواية تبدو الحسرة أيضاً بعدما صار الفريج خليطاً من هنود وباتان وإيرانيين و.. والملحوظ أن اللقاء المعقد بسلبه وإيجابه مع الآخر في كل هذه الأمثلة، إنما يتم في موطن النحن / الذات والآخر أن كان اللقاء في موطن الآخر.

في هذا السياق الروائي المتنامي في الخليج، ربما يغني عن كثيرٍ أن يشار إلى رواية الكويتي سعود السنوسي «ساق البامبو» ذائعة الصيت. ومن أحدث ما ظهر في هذا السياق هاتان الروايتان: «أيام الزغنبوت» و«التي تعد السلالم».

أيام الزغنبوت

تشرح الروائية الإماراتية مريم الغفلي في هامش لروايتها أن الزغنبوت هو بسكويت ناعم مدعم بالمواد الغذائية، كان يوزع على الناس في ساحل عُمان لمواجهة بلوى الجوع أثناء الحرب العالمية الثانية. ويقال أيضاً إنه الذرة الحمراء التي كانت صعبة الإعداد والهضم. والرواية التي يتركز زمنها في الحاضر تعود إذن عقوداً إلى تلك الفترة. وعبر ذلك، تستحضر إلغاء الرق بموجب البرنامج الإصلاحي للملك فيصل، الذي صدر في 6 /11 /1962.