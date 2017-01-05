«تنفيذية أبوظبي» تعتمد مشاريع بنية تحتية

أبوظبي (الاتحاد)

‬اعتمدت ‬اللجنة ‬التنفيذية ‬التابعة ‬للمجلس ‬التنفيذي ‬برئاسة ‬معالي ‬سعيد ‬عيد ‬الغفلي ‬رئيس ‬اللجنة ‬التنفيذية ‬خلال ‬اجتماعها ‬ترسية ‬عدد ‬من ‬مشاريع ‬البنية ‬التحتية ‬بتكلفة ‬241 ‬مليون ‬درهم ‬وذلك ‬مواكبة ‬لتوجيهات ‬القيادة ‬الرشيدة ‬بتحقيق ‬التميز ‬في ‬تقديم ‬الخدمات.

وتفصيلاً، اعتمدت اللجنة مشروع تطوير زيادة سعة شبكة الكهرباء في مدينة العين وضواحيها لمواكبة نمو الأحمال الكهربائية بتكلفة تتجاوز 55 ‬مليون ‬درهم، ‬والذي ‬يتضمن ‬توريد ‬وتركيب ‬محول ‬إضافي، ‬و6 ‬محطات ‬أولية ‬مدمجة، ‬و13 ‬كيلومتراً ‬من ‬كابلات ‬الطاقة ‬والألياف ‬الضوئية. كما اعتمدت اللجنة مشروع نقل أحمال وشبكات كهربائية من محطات التحويل الرئيسة القائمة إلى محطات التحويل الرئيسة الجديدة في زاخر الجديدة والبورهاوس، بالإضافة إلى تعديل نظم الوقاية لمحطات التحويل الأولية مع ربطها بمركز التحكم الرئيس بتكلفة تتجاوز 45 مليون درهم، وذلك لضمان تحقيق أمان التغذية الكهربائية للمشتركين والمعدات الكهربائية، ويأتي ذلك سعياً لبناء منظومة متكاملة للكهرباء بعناصرها المختلفة من خلال برنامج ضمان كفاءة واستدامة وأمان خدمات الإمداد بالكهرباء وتحسين إدارة الطلب على الكهرباء، والذي يعد من الأهداف الرئيسة في خطة أبوظبي.

ووافقت اللجنة على ترسية مشروع صيانة وإعادة تأهيل الطرق الخارجية والجسور في منطقة جنوب البر الرئيسي لمدينة أبوظبي بتكلفة 76 مليون درهم، والذي يدعم تحقيق هدف خطة أبوظبي المعني بتوفير مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة، وذلك من خلال رفع كفاءة أصول شبكة الطرق الخارجية والحفاظ عليها.

وفي إطار خطة معالجة مشاكل التربة والسبخات وتحسين خصائصها في أماكن متفرقة بإمارة أبوظبي، اعتمدت اللجنة التنفيذية مخصصاً سنوياً لضمان التنمية المستدامة وتوفير بيئة سكنية خالية من أي آثار تنعكس سلباً على حياة ورفاهية المجتمع، إذ سيتم بشكل إجراء دراسات وفحوصات للتربة في مناطق الإمارة كافة، وإلزام المطورين العقاريين بالبدء بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة كالدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية والطوبوغرافية قبل المباشرة بتخطيط المناطق الجديدة، كما اعتمدت اللجنة الحزمة الثانية من مشروع مواقف السيارات المتكاملة على الأرض&rlm‭ ‬في ‬جزيرة ‬أبوظبي.