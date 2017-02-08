هيغل.. الفاتن الصّعب

ترجمة حسونة المصباحي

نص جان مونتينو

هيغل يفتن، ويُزْعج في نفس الوقت. وفكره التّجريدي عادة ما يُقَلّص إلى بعض الصّيغ التي تُكرّر بحسب الرّغبات مثل هذه: «كلّ ما واقعيّ، هو عقلانيّ». وهذه أيضا: «ليس هناك شيء عظيم لا يتمّ من دون شغف، وَوَجْد». وهذه الثالثة: «الشّعوب السّعيدة لا تاريخ لها». كما يمكن أن تُخْتصر فلسفته إلى بعض النصوص البارعة الأسلوب مثل: «ديالكتيك السيّد والعبد» الذي كان بمثابة «جسر الحمير» الحقيقيّ للأنتلّيجنسيا الفرنسيّة منذ أن جعل منه ألكسندر كوجيف في الثلاثينيات من القرن الماضي، نموذجا للفكر الهيغلي، أو شكلا من أشكال التّوقّع الإقطاعيّ للصّراع الطبقيّ. كما تمّ اختصار جدله الشهير إلى تأكيد الشيء ونقيضه في نفس الوقت، أي إلى «قضيّة - نقيض القضيّة - التّحصيلة».

أن لا نكترث بمثل هذه المصطلحات العامّة، لا يكفي لكي نرفع الشكّ الذي يضغط على الفكر الهيغلي، والذي كان غوته الذي كان يعتزّ بـ (عزيزه هيغل) يشكّله على النّحو التّالي: «نحن نستعين به إذا نحن لم نقم فقط باستعمال مثل هذه الفنون غالب الأحيان، ومثل هذه البراعات الفكريّة لكي نجعل من الخطأ صوابا، ومن الصّواب خطأ». ولكن هل كان هيغل فيلسوف الغموض، ومفكّر التّجديد، والمبهم، والبعيد عن الواقع؟

علينا أن نفتح أيّ مؤلّف من مؤلّفاته التي صدرت عندما كان لا يزال على قيد الحياة، والتي كانت قليلة على أيّة حال، مثل «فينومينولوجيا الرّوح»، و«علم المنطق ومبادئ فلسفة القانون»، وسوف يكون من الصّعب علينا ألاّ نجعل هيغل من المفكّرين المُحَيّرين، والغريبين عن الإدراك السّليم الذي يكون القطّ قطّا بالنسبة له.

هيغل الإنسان