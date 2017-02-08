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تمّ اختصار جدلهُ الشهير إلى تأكيد الشيء ونقيضه في الوقت نفسه

هيغل.. الفاتن الصّعب
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

ترجمة حسونة المصباحي

نص جان مونتينو

هيغل يفتن، ويُزْعج في نفس الوقت. وفكره التّجريدي عادة ما يُقَلّص إلى بعض الصّيغ التي تُكرّر بحسب الرّغبات مثل هذه: «كلّ ما واقعيّ، هو عقلانيّ». وهذه أيضا: «ليس هناك شيء عظيم لا يتمّ من دون شغف، وَوَجْد». وهذه الثالثة: «الشّعوب السّعيدة لا تاريخ لها». كما يمكن أن تُخْتصر فلسفته إلى بعض النصوص البارعة الأسلوب مثل: «ديالكتيك السيّد والعبد» الذي كان بمثابة «جسر الحمير» الحقيقيّ للأنتلّيجنسيا الفرنسيّة منذ أن جعل منه ألكسندر كوجيف في الثلاثينيات من القرن الماضي، نموذجا للفكر الهيغلي، أو شكلا من أشكال التّوقّع الإقطاعيّ للصّراع الطبقيّ. كما تمّ اختصار جدله الشهير إلى تأكيد الشيء ونقيضه في نفس الوقت، أي إلى «قضيّة - نقيض القضيّة - التّحصيلة».

أن لا نكترث بمثل هذه المصطلحات العامّة، لا يكفي لكي نرفع الشكّ الذي يضغط على الفكر الهيغلي، والذي كان غوته الذي كان يعتزّ بـ (عزيزه هيغل) يشكّله على النّحو التّالي: «نحن نستعين به إذا نحن لم نقم فقط باستعمال مثل هذه الفنون غالب الأحيان، ومثل هذه البراعات الفكريّة لكي نجعل من الخطأ صوابا، ومن الصّواب خطأ». ولكن هل كان هيغل فيلسوف الغموض، ومفكّر التّجديد، والمبهم، والبعيد عن الواقع؟

علينا أن نفتح أيّ مؤلّف من مؤلّفاته التي صدرت عندما كان لا يزال على قيد الحياة، والتي كانت قليلة على أيّة حال، مثل «فينومينولوجيا الرّوح»، و«علم المنطق ومبادئ فلسفة القانون»، وسوف يكون من الصّعب علينا ألاّ نجعل هيغل من المفكّرين المُحَيّرين، والغريبين عن الإدراك السّليم الذي يكون القطّ قطّا بالنسبة له.

هيغل الإنسان

لنبدأ بهيغل الإنسان. كانت حياته حياة أستاذ جامعيّ ارتقى جميع الدرجات. وهو ابن موظّف صغير من مقاطعة «فورتنبارغ». وبعد حصوله على منحة دراسيّة، انتسب إلى معهد اللّاهوت في مدينة «توبنغن»، وهو معهد مختصّ في تكوين رجال دين بروتستنتييّن، طيّعين، ليصبح في النهاية أستاذ كرسيّ في جامعة برلين المرموقة، وذلك عام 1818. وفي 1829، أصبح عميدا للجامعة. غير أن هذه المسيرة لم تكن سهلة، وسريعة. فقد كان على هيغل أن ينتظر بلوغه سنّ الأربعين لكي يحصل على شيء ممّا كان يبتغيه من مجد، وشهرة. فاللّهجة التي كان يتكلّم بها، وهي لهجة منطقة «الشواب» الواقعة جنوب غربيّ ألمانيا، وفكره الصّعب، والعسير على الفهم، المغلّف أحيانا بهالة لاهوتيّة، لم يسمحا له بصعود سهل، ومريح. إلى جانب هذا، وبسبب حذره الشّديد، كان يبدو مشكوكا في أمره بالنسبة للمحافظين، والتّقدّميين في نفس الوقت. ... المزيد
     
 

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