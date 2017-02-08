عبيد السيرك

د. العادل خضر

كلّ من شاهد فيلم «المصارع»، Gladiator، للمخرج ريدلي سكوت Ridley Scott، وبطولة راسل Russell Crowe، لا بدّ أن يتذكّر ذاك المشهد الرّهيب الّذي اغتال فيه كومود Commode، أباه الإمبراطور الرّوماني والفيلسوف مارك أورال Marc Aurel، الّذي كان يطمح إلى أن يعيد الحكم إلى مجلس السيناتورات حتّى تصبح روما جمهوريّة من جديد، ويعيّن في الآن نفسه صديقه الجنرال ماكسيموس ديسيموس ميريديوس Maximus Decimus Meridius، خلفا له. غير أنّ موته ذي الخلفيّة الأوديبيّة الّتي تذكّر بشكل من الأشكال بمشهد قتل أوديب لأبيه لايوس دون علم منه، قد عجّلت بنهاية هذا الحلم لمّا استولى ابنه كومود على عرش روما.

كان الإمبراطور الجديد محبّاً للشّعب، فقدّم له ما يريد من عروض السّيرك الدّامية، تلك الّتي جعلت من الجنرال ماكسيموس عبداً مصارعاً ذاع صيته في حلبات الصّراع، وكان يعرف فيها باسم «الإسبانيّ». ولمّا بلغت شهرته إلى روما دُعي ليقاتل في حلبة الكوليزي الشّهيرة. وعلى رمالها لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن أجهز في آخر معركة له على الإمبراطور كومود منتقماً لمقتل مارك أورال وابنه وزوجته. وبموت هذا الإمبراطور استعاد مجلس السيناتورات سلطانه السّياسيّ، وانتهت مرحلة كان الحكم يزاول فيها بعروض السّيرك لا بثقافة الكتاب الّتي كان يمثّلها مارك أورال الإمبراطور الفيلسوف.

ويبدو أنّ علاقة الأباطرة بالكتاب، في الأزمنة القديمة، لم تكن دائماً على ما يُرام. ولا تعوزنا الأمثلة. فقد ذكر خورخي لويس بورخيس، في كتابه «تحقيقات»، في المقالة الأولى بعنوان «السّور والكتب» أنّه قرأ ذات يوم أنّ الإنسان الّذي أمر بتشييد سور لا نهائيّ يمتدّ على طول حدود الصّين، أي الإمبراطور «شي هوانغ تي»، هو نفسه الّذي أمر بحرق كلّ الكتب الّتي سبقته. وإن كان بناء السّور أمراً مفهوماً؛ لأنّ من مهامّ كلّ الأباطرة تقوية دفاعات ممالكهم وحماية الحدود، فإنّ حرق الكتب وتدمير المكتبات يعتبر عملاً لا يأتيه إلاّ البرابرة، لا إمبراطور يجرّ وراءه ثلاثة آلاف سنة من تاريخ الصّين. فحرق الكتب هو محو للذّاكرة، ونسخ (بمعنى الإزالة) للتّاريخ الّذي أراده الإمبراطور «شي هوانغ تي» أن يبدأ معه.

نظرة ارتياب

والحقّ أنّ حرق الكتب في الحضارات القديمة، أو الضّاربة في القدم، ليس بالأمر المستغرب، ولا بالعمل المستعظم؛ لأنّ القدامى لم يكونوا من معظّمي الكتاب ولا من مُقدّسيها، فقد كانوا يعتبرون الكلمة الحيّة زائلةً، والكلمة المكتوبة دائمة ميّتة. فالمعلّمون القدامى من قامة فيثاغوراس وسقراط أو بوذا وغيرهم قد كان تعليمهم شفويّا يعتمد العبارة الحيّة المجنّحة. ولم يكن ينظر، في الشّرق، إلى الكتاب على أنّه يحتوي حقائق الأشياء، وإنّما هو يعين على اكتشافها فحسب. فلم يكن القدامى، في الشّرق كما في الغرب، يحترمون الكتاب كما نحترمه اليوم. ورغم أنّ الإسكندر العظيم كان يضع تحت وسادته سلاحيه الأثيرين: سيفه والإلياذة، فإنّ ملحمتي «الإلياذة» و«الأوديسا» لم تكونا من الكتب المقدّسة، فلا شيء يمنع من انتقادهما والحطّ من قيمتهما. بل إنّ الكتب في تلك الأزمنة كان ينظر إليها بعين الرّيبة. أَوَلَم تصبح عبارة القدّيس أنسالم Anselm الشّهيرة: «أن تضع كتاباً بين يدي جاهل لا يقلّ خطورة من أن تضع سيفا بين يدي طفل» كالأمثال السّائرة. ويبدو أنّ عبارة القدّيس أنسالم هذه، كانت تترجم إستراتيجيّة في الحكم نفّذها قياصرة روما، طيلة قرون مديدة، لسياسة سكّان روما بجميع طبقاتهم. فكلّ من اطّلع على كتاب «الخبز والسّيرك» للمؤرّخ الفرنسي الكبير بول فاين Paul Veyne المتخصّص في التّاريخ الرّومانيّ يفهم لِمَ شيّد الرّومان المسارح وحلبات الصّراع الدّمويّ بين المصارعين من العبيد والمرتزقة في كلّ مدينة من مدن الإمبراطوريّة. فعبر هذه المؤسّسات الّتي كانت تُذكي لدى الجماهير الرّومانيّة عطشها إلى العنف الحيوانيّ، أصبح «السّيرك والخبز» تقنية في الحكم قد رعتها الإمبراطوريّة منذ عهد جوفينال Juvinal، الّذي ينسب إليه القول التّالي: «الشّعب الرّوماني، الّذي كان في أزمنة سابقة، يوزّع مناصب القضاء، وأكاليل الغار، ويرسل الفيالق، قد أصبح يوزّع أشياء متواضعة: فأقصى أمانيه أن يطالب بشيئين هما: خبزه والسّيرك.». وقد ظلّ الشّعب الرّوماني طيلة ستّة قرون من سنة 200 ق.م إلى 400 ب.م، وهي السّنة الّتي منع فيها الأباطرة الرّومان المسيحيّون هذه الاحتفالات، محكوماً بشيئين «الخبز» وعروض القتال في السّيرك.