مؤشر قطر يتراجع 14. 0% في تعاملات أمس

أبوظبي (مواقع إخبارية)

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 8608.31 نقطة، فاقداً 11.95 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 477.25 مليار ريال، مقابل 477.06 مليار ريال في جلسة الثلاثاء بارتفاع 0.04%.

وتقلصت السيولة إلى 198.80 مليون ريال مقابل 236.10 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 8.61 مليون سهم، مقارنة بـ 9.55 مليون سهم بجلسة الثلاثاء، وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات أبرزها العقارات بـ1.26%، متأثراً بانخفاض 3 أسهم على رأسها بروة بـ1.52%. وهبط الصناعة 0.47%، لتراجع 3 أسهم أبرزها صناعات قطر القيادي بنسبة 1.23%.

وفي المقابل ارتفع قطاعان أولهما البنوك بـ 0.35%، مدعوماً بارتفاع عدة أسهم تقدمها الأهلي متصدر القائمة الخضراء بـ7.23% عند أعلى سعر في 19 شهراً.وزاد النقل 0.09%، لصعود سهمي الخليج للمخازن وناقلات بنسبة 1.11% للأول و0.68% للثاني.وحول أنشط الأسهم تداولاً، فقد تصدر سهم مزايا قطر المرتفع 2.12% الكميات بـ2.05 مليون سهم، بينما تصدر سهم المتحدة للتنمية السوية بقيمة 19.6 مليون ريال، متراجعاً 0.49%.