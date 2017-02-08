10 خطوات لتقليص سعراتك الحرارية دون مجهود

الاتحاد نت

يشكل تقليص السعرات الحرارية الزائدة عن الحاجة، والتي يكتسبها كلٌ منّا يومياً هماً يؤرق الكثيرين.

لكن -بحسب مجلة «تايم» الأمريكية- يبدو أن ثمة طرقاً لا تتطلب كثير عناء لتجنب مثل هذه السعرات، نستعرضها في السطور التالية:

1 - احتس الشاي أو القهوة دون إضافات:

وفقاً لدراسات حديثة، تبين أن السعرات الحرارية التي يكتسبها من يحتسون القهوة دون أي إضافات، تقل بواقع 69 سعرة يومياً عن أقرانهم ممن يضيفون إليها سكراً أو مسحوق مُبيّضٍ أو قشدة مخفوقة أو غيرها من المواد. أما بالنسبة للشاي، فيقلل احتساؤه دون إضافات 43 سعرة في اليوم.

2 &ndash احرص على الألياف في وجبة الإفطار: