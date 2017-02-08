10 خطوات لتقليص سعراتك الحرارية دون مجهود

يشكل تقليص السعرات الحرارية الزائدة عن الحاجة، والتي يكتسبها كلٌ منّا يومياً هماً يؤرق الكثيرين.
لكن -بحسب مجلة «تايم» الأمريكية- يبدو أن ثمة طرقاً لا تتطلب كثير عناء لتجنب مثل هذه السعرات، نستعرضها في السطور التالية:
1 - احتس الشاي أو القهوة دون إضافات:
وفقاً لدراسات حديثة، تبين أن السعرات الحرارية التي يكتسبها من يحتسون القهوة دون أي إضافات، تقل بواقع 69 سعرة يومياً عن أقرانهم ممن يضيفون إليها سكراً أو مسحوق مُبيّضٍ أو قشدة مخفوقة أو غيرها من المواد. أما بالنسبة للشاي، فيقلل احتساؤه دون إضافات 43 سعرة في اليوم.
2 &ndash احرص على الألياف في وجبة الإفطار:
تقول كريستي كينغ الخبيرة المُعالجة في كلية بيلور للطب في الولايات المتحدة إن تناول حبوب إفطارٍ غنية بالألياف في الصباح يعني أن المرء سيشعر بالشبع بصورة أسرع، وسيأكل كمياتٍ أقل في المجمل. ويُنصح بتناول الشوفان في وجبة الإفطار، لاسيما وأن دراسة جرت عام 2015 أشارت إلى أن من حرصوا على ذلك قلت السعرات الحرارية التي اكتسبوها في وجبة الغداء بنسبة 31% مقارنة بنظرائهم ممن فضلوا عليها رقائق الذرة المُضاف إليها سكر. ... المزيد