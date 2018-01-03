سرقة مجوهرات «مجموعة آل ثاني» القطرية من معرض في فينيسيا

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أعلنت الشرطة الإيطالية، أمس، أن مجوهرات ثمينة تابعة لـ «مجموعة آل ثاني» القطرية، سرقت صباح أمس من معرض في مدينة البندقية (شمال شرق).

ونقل التلفزيون الإيطالي عن رئيس شرطة البندقية، فيتو غالياردي، قوله، إن قطعاً ثمينة من معرض «كنوز المغول ومهراجا»، الذي يقام في قصر دوكالي التاريخي بالبندقية، قد سرقت في العاشرة (بالتوقيت المحلي) من صباح الأربعاء.

وأشار غالياردي إلى أنه تم فتح تحقيق موسع حول الواقعة التي تعد سابقة من حيث طريقة التنفيذ، دون أن يحدد كمية المسروقات أو قيمتها، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن «قيمة المجوهرات المسروقة تقدر بـ30 ألف يورو».

وتابع القول: «تم استدعاء خبراء تقنيين من الشرطة في روما لتسليط الضوء على ملابسات السرقة»، ولفت إلى ضرورة الكشف عن نقاط ضعف الإجراءات الأمنية التي اتخذت لحماية المعروضات، علماً بأنه تم تفعيل جهاز الإنذار، لكن وجود اللصوص بين الجمهور حال دون تحديدهم، ووفقاً لكاميرات المراقبة الأمنية، نفذ السرقة شخصان، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، وأُغلق القصر التاريخي أمام الجمهور، ولا يزال الأشخاص الذين كانوا يزورونه بداخله.