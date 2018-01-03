  • الخميس 16 ربيع الآخر 1439هـ - 04 يناير 2018م
  12:13    موسكو تعلن مقتل عسكريين روسيين اثنين بهجوم في سوريا     

سرقة مجوهرات «مجموعة آل ثاني» القطرية من معرض في فينيسيا
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أعلنت الشرطة الإيطالية، أمس، أن مجوهرات ثمينة تابعة لـ «مجموعة آل ثاني» القطرية، سرقت صباح أمس من معرض في مدينة البندقية (شمال شرق).

ونقل التلفزيون الإيطالي عن رئيس شرطة البندقية، فيتو غالياردي، قوله، إن قطعاً ثمينة من معرض «كنوز المغول ومهراجا»، الذي يقام في قصر دوكالي التاريخي بالبندقية، قد سرقت في العاشرة (بالتوقيت المحلي) من صباح الأربعاء.

وأشار غالياردي إلى أنه تم فتح تحقيق موسع حول الواقعة التي تعد سابقة من حيث طريقة التنفيذ، دون أن يحدد كمية المسروقات أو قيمتها، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن «قيمة المجوهرات المسروقة تقدر بـ30 ألف يورو».

وتابع القول: «تم استدعاء خبراء تقنيين من الشرطة في روما لتسليط الضوء على ملابسات السرقة»، ولفت إلى ضرورة الكشف عن نقاط ضعف الإجراءات الأمنية التي اتخذت لحماية المعروضات، علماً بأنه تم تفعيل جهاز الإنذار، لكن وجود اللصوص بين الجمهور حال دون تحديدهم، ووفقاً لكاميرات المراقبة الأمنية، نفذ السرقة شخصان، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، وأُغلق القصر التاريخي أمام الجمهور، ولا يزال الأشخاص الذين كانوا يزورونه بداخله.

وافتتح المعرض في التاسع من سبتمبر2017، وكان امس هو الأخير، حيث يضم 270 قطعة نفيسة من الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية الفريدة التي تعود إلى الفترة بين القرنين السادس عشر إلى القرن العشرين، من مجموعة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني.وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا المعرض في إيطاليا، حيث كان قد جال في السنوات الماضية في عدد من عواصم العالم لاسيما نيويورك ولندن والكويت. ... المزيد
     
 