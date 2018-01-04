«التايمز»: شقيق تميم مَدين بمليون جنيه إسترليني لكبار مدربي الخيول البريطانيين

دينا محمود (لندن)

بعد يومٍ واحدٍ من تصدر قطر عناوين الصحف البريطانية الكبرى باعتبارها مخبأً فر إليه وزير النقل المُهدد بالخروج من منصبه بعدما أثار غضب الرأي العام إثر رفعه أسعار تذاكر القطارات بنسبة كبيرة، عاد اسم هذا البلد - المنبوذ خليجياً وعربياً - ليصبح محوراً لفضيحة مختلفة كشفت عنها صحيفة «التايمز» النقاب هذه المرة.

ففي تقريرٍ حصري نشرته الصحيفة - ذات توجهات يمين الوسط - أُميط اللثام عن أن الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني - وهو شقيق أمير قطر الحالي تميم - مَدينٌ بأكثر من مليون جنيه إسترليني (ما يزيد على مليون و350 ألف دولار) لعدد من كبار مدربي الخيول في بريطانيا وأوروبا.

وأشار التقرير، الذي أعده مارك سوستر الصحفي المتخصص في أنباء الفروسية وسباقات الخيل، إلى أن هذه الديون عبارة عن مستحقاتٍ متأخرة لأولئك المدربين المخضرمين، وذلك نظير الجهود التي قاموا بها لحساب مركز «الشقب» للفروسية، التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي أسسها والد الحاكم الحالي لقطر في عام 1995.

وألمحت الصحيفة إلى أن تأخر الوفاء بهذه الأموال، يسبب في الوقت الحاضر أزمةً في عالم الفروسية في بريطانيا. وقالت في هذا الشأن إنه «حتى الاسطبلات الكبيرة تشعر بوطأة الأزمة (الناجمة عن ذلك)، أما (أصحاب) الاسطبلات الأصغر حجما، وغيرهم من موردي الخدمات (الخاصة بسباقات الخيول)، فيعانون حقاً كما يُقال».