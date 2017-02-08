الوحدة يتخطى الوحدات إلى دور المجموعات

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تأهل فريق الوحدة إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وبفوز مستحق على الوحدات الأردني بثلاثة أهداف دون رد، على ستاد آل نهيان أمس، في تمهيدي البطولة، بعد عرض قوي من «العنابي»، خاصة في الشوط الأول، ليكمل الفريق عقد المجموعة الرابعة التي تضم الريان القطري والهلال السعودي وبيروزي الإيراني.

وحملت أهداف «أصحاب السعادة» توقيع أحمد راشد في الدقيقة الأولى، وتيجالي في الدقيقتين 23 و81، ليعبر بأمان إلى المجموعة الرابعة التي يدشن مبارياته فيها يوم 21 من الشهر الجاري بمواجهة الريان في الدوحة.

لم ينتظر الوحدة اكتمال ثواني الدقيقة الأولى حتى باغت الوحدات بالهدف الأول عن طريق أحمد راشد، بعد ضربة حرة نفذها جوجاك سريعاً لتصل لشانج ريم، الذي سدد وارتدت الكرة من الدفاع لتجد أحمد راشد الذي افتتح التسجيل بهدف مبكر جداً، وأنقذ عامر شفيع فرصة محققة لتيجالي عند الدقيقة الخامسة، بعد محاولات متكررة لهجوم العنابي بحثاً عن مرمى الوحدات، الذي أجبر على التراجع إلى ملعبه بالكامل والاعتماد على المرتدات.

ونجح إسماعيل مطر في كسب ركنية نفذها وسيطر عليها الحارس عامر شفيع الذي بدأ هجمة أردنية انتهت بقطع شانج ريم للكرة ليرتد الهجوم وينتهي بركنية عنابية، واستمر الأداء بضغط عالٍ من الوحدة، ودفاع مستميت من الفريق الضيف، لم تفلح معه التمريرات البينية من فالديفيا إلى تيجالي، وجاء أول تهديد للوحدات عن طريق منذر أبوعمارة في الدقيقة 16، لكن تسديدته أخطأت مرمى راشد علي.