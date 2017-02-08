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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من تيلرسون
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من معالي ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية. وقدم سموه التهنئة لمعاليه بتعيينه وزيراً للخارجية، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة. وجرى خلال الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وأميركا، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. واستعرض الجانبان الأوضاع الراهنة في المنطقة، وجهود المجتمع الدولي في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وضرورة اجتثاثها، ليعم الأمن والسلام المنطقة والعالم. وتطرق الجانبان أيضاً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الرأي ووجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة.

     
 

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