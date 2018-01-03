قرقاش: التجاهل هو القاعدة في التعامل مع الإشاعات والأخبار الكاذبة

أبوظبي (الاتحاد، مواقع إخبارية)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التجاهل هو القاعدة في التعامل مع الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح معاليه في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع «تويتر» «في عالم إشاعات التواصل الاجتماعي والأخبار الكاذبة أرى أن التجاهل هو القاعدة خاصة إذا كان التزوير فاضحاً سواء في الشكل أم الألقاب أم المحتوى».

وأضاف معاليه «حين يكون سلاحك الوحيد إعلام الصحافة الصفراء والذباب الإلكتروني والقلم المأجور فأبشر بالعزلة والتهميش والسقوط»، وقال معاليه «حين تغدو معزولًا منبوذاً في محيطك، تطلب حماية الغريم والطامع وسند المرتزق والمأجور، فلن تنفعك مكابرة ولن يفك أزمتك سوء تدبيرك».

يأتي ذلك فيما تواصل وسائل الإعلام القطرية سياساتها التي تعتمد على تزوير الحقائق أو تبني أساليب اختراق المواقع الإلكترونية، كما حدث مع «حساب مواطن» السعودي.

وفي هذا الإطار قام موقع «عربي 21» القطري بتزوير وثائق مدعياً أنها صادرة عن وزارة الخارجية الإماراتية، حول «كيفية التعامل مع الأزمة التونسية»، وهي الوثائق التي حملت أدلة تكذيبها داخلها.