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موقع «عربي 21» القطري يتبنى تزوير الوثائق للوقيعة بين الإمارات وتونس

قرقاش: التجاهل هو القاعدة في التعامل مع الإشاعات والأخبار الكاذبة
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تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018

أبوظبي (الاتحاد، مواقع إخبارية)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التجاهل هو القاعدة في التعامل مع الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح معاليه في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع «تويتر» «في عالم إشاعات التواصل الاجتماعي والأخبار الكاذبة أرى أن التجاهل هو القاعدة خاصة إذا كان التزوير فاضحاً سواء في الشكل أم الألقاب أم المحتوى».

وأضاف معاليه «حين يكون سلاحك الوحيد إعلام الصحافة الصفراء والذباب الإلكتروني والقلم المأجور فأبشر بالعزلة والتهميش والسقوط»، وقال معاليه «حين تغدو معزولًا منبوذاً في محيطك، تطلب حماية الغريم والطامع وسند المرتزق والمأجور، فلن تنفعك مكابرة ولن يفك أزمتك سوء تدبيرك».

يأتي ذلك فيما تواصل وسائل الإعلام القطرية سياساتها التي تعتمد على تزوير الحقائق أو تبني أساليب اختراق المواقع الإلكترونية، كما حدث مع «حساب مواطن» السعودي.

وفي هذا الإطار قام موقع «عربي 21» القطري بتزوير وثائق مدعياً أنها صادرة عن وزارة الخارجية الإماراتية، حول «كيفية التعامل مع الأزمة التونسية»، وهي الوثائق التي حملت أدلة تكذيبها داخلها.

وذكر موقع «بوابة العين» الإخبارية أنه إضافة إلى أنه لم يسبق أن قامت الوزارة بإصدار أي وثيقة بهذا الخصوص، يظهر أكبر دليل على التلفيق القطري هو منح معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية صفة «سمو الشيخ» وهي غير موجودة في وصفه الوظيفي بالوزارة. ... المزيد
     
 