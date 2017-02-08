فيديو..محمد بن راشد: شباب الوطن رهاننا لمستقبل أفضل

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المستقبل أمانة بيد الشباب، وأن الشباب الإماراتي هم رهاننا للمستقبل المشرق لدولة الإمارات، وتحقيق رؤيتها بالتميز والريادة عالمياً.

وبين سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سباقة في توفير الدعم لشبابها، وتمكينهم لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم، والمساهمة بفاعلية في خدمة وطنهم، كما أنها سباقة في إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وأوضح سموه أن الشباب ثروة الإمارات الأغلى، والاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم أولوية وطنية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها دولة الإمارات التي تؤمن بأن الشباب هم سر نهضتها وصناع مستقبلها والقادرون على تحقيق أعلى المراتب ليكونوا نموذجاً يحتذى به لشباب العالم أجمع.

جاءت تصريحات سموه خلال زيارته معرض إنجازات شباب الإمارات، الذي ينظمه مجلس الإمارات للشباب في أبراج الإمارات، خلال الفترة من 7 فبراير ولغاية 28 فبراير 2017، حيث اطلع سموه على الإنجازات التي حققها الشباب خلال عام، والتي أسهمت بشكل كبير في تفعيل وتعزيز دور الشباب الإماراتي في خدمة الوطن، كما أنها عززت من التفاعل بين الشباب الإماراتي داخل الدولة وخارجها.