اعتقال 13 «داعشياً» بينهم أجانب في كابول



تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018 كابول (د ب أ) ذكرت مديرية الأمن الوطني في أفغانستان في بيان أمس، أنها اعتقلت 13 مسلحا من تنظيم «داعش» في العاصمة كابول، ونقلت قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس، عن المديرية القول إن الجماعة لديها اتصالات محلية ودولية. وكانت الجماعة تخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الضخمة في كابول لكن قبل أن تحقق هدفها، قامت قوات مديرية الأمن الوطني باعتقال أفراد الجماعة.وأضاف بيان المديرية أن الجماعة كانت تعمل على نقل المهاجمين الانتحاريين وتوفير تسهيلات للإرهابيين في كابول، وتابع أن من بين المعتقلين أجانب.