دعوات لباكستان بإنهاء الاعتماد على المساعدة الأميركية

إسلام أباد (د ب أ)

حث رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف رئيس الوزراء الحالي شهيد خاقان عباسي أمس، على وضع استراتيجية تنهي اعتماد بلادهما على المساعدة الأميركية .

وذكرت قناة «جيو» التليفزيونية الباكستانية أمس، أن شريف قال في إشارة إلى تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد باكستان «لابد أن يعلم ترامب أن الحكومة الباكستانية المنتخبة قد أطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب بعد أن تولت السلطة».

وأضاف إن «باكستان دفعت الثمن الأكبر بعد أحداث 11 سبتمبر»، مؤكدا أن الدولة كانت أكبر الخاسرين في الحرب ضد الإرهاب، وأشار إلى أنه يجب عدم وصف صندوق دعم التحالف على أنه مساعدة.

ووصف زعماء سياسيون وعسكريون باكستانيون أمس الأول اتهامات ترامب لباكستان بأنها خداع وأكاذيب «لا مبرر لها».