بالفيديو.. مريض نفسي يحاول إحراق نفسه أمام الكعبة



تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017 مكة المكرمة (وكالات) أعلن الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام في مكة المكرمة، الرائد سامح السلمي، أنه تم مساء أمس الأول القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة، أثناء قيامه بسكب كمية من مادة «البنزين» على ملابسه، ومحاولته إشعال النار في نفسه. وأضاف أن رجال الأمن تمكنوا فور ملاحظة ذلك من منعه، والقبض عليه قبل إشعال النار، وتوحي تصرفاته أنه مريض نفسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وفي بيان ثانٍ، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أن محاولة إحراق الرجل نفسه أدت إلى «تناثر بعض القطرات على كسوة الكعبة المشرفة من الجهة الغربية».