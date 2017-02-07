مجلس التعاون يؤكد الإسهام في إعادة إعمار اليمن

الرياض (وكالات)

أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني استمرار دعم دول مجلس التعاون للحل السياسي في اليمن في إطار المرجعيات الأساسية الثلاث المتوافَق عليها دولياً. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في العاصمة السعودية الرياض سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي بحث معه العلاقات الثنائية بين بلادنا ودول المجلس. وجدد الزياني تأكيد استعداد دول مجلس التعاون الإسهام في إعادة إعمار اليمن وبناء ما خلّفته الحرب التي فرضتها الميليشيا الانقلابية على الشعب اليمني.

من جانبه أكد السفير شائع الزنداني حرص الحكومة اليمنية على السلام والتوافق بين اليمنيين في إطار شرعية الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من إجراءات أحادية نفذتها الميليشيا الانقلابية. وأعرب السفير الزنداني عن شكر الحكومة اليمنية لأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي والتحالف العربي لدورهم الكبير في الوقوف إلى جانب القيادة الشرعية والعمل على استعادة منظومة مؤسسات الدولة من الانقلابيين.. مثمناً دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تقديم العون لليمن .