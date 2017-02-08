مساعدات غذائية إماراتية لأهالي زغفة

حضرموت (وام)

وزعت «الهلال الأحمر» الإماراتية، أمس، دفعات جديدة من المساعدات الغذائية لصالح 250 أسرة من أهالي منطقة زغفة في مديرية الشحر بحضرموت، امتداداً لدورها الإنساني والإغاثي على الساحة اليمنية وللتخفيف عن أرباب الأسر، الذين تقع على عاتقهم أعباء كبيرة في ظل وضع اقتصادي هش.

وأعرب أهالي المنطقة عن امتنانهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً ولهيئة الهلال الأحمر الإماراتية على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم ومواجهة أعباء المعيشة.

وقال رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية بحضرموت السيد عبدالله المسافري، إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية يأتي لتلبية احتياجات الأهالي وتطبيع الحياة للأسر التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة والتخفيف من معاناتهم بالمجالات الخدمية والإنسانية كافة.

وأكد حرص «الهيئة» على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية والإغاثية، لتصل إلى كل المواطنين ذوي الحاجة في مختلف مديريات حضرموت في ظل الظروف التي تمر بها البلاد و تجسيداً لروح الأخوة والتضامن معهم متمنياً أن تخفف هذه المساعدات عن المواطنين، خاصة أرباب الأسر الذين تقع عليهم التزامات كبيرة. حضر عملية التوزيع مشرفا مشاريع «الهيئة» بحضرموت شوقي التميمي والمهندس خليل التميمي.