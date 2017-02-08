  • الأربعاء 11 جمادى الأولى 1438هـ - 08 فبراير 2017م

ترامب يهاجم وسائل إعلام غربية لتغاضيها عن تغطية اعتداءات إرهابية والبيت الأبيض يشير إلى 78 حالة

كيلي: لا إدراج لدول أخرى بحظر السفر والجدار خلال عامين
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017

عواصم (وكالات)

أكد جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأميركي أمام لجنة بالكونجرس أمس، أن الإدارة الأميركية لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول السبع التي يغلب على سكانها المسلمون، والتي يخضع مواطنوها لحظر مؤقت على الدخول بتأشيرات إلى الولايات المتحدة بموجب أمر رئاسي تنفيذي، وذلك إثر تقارير تحدثت عن بحث إدراج 12 دولة إضافية إلى القائمة. كما أبلغ كيلي اللجنة أنه يتوقع إقامة الجدار العازل لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في غضون العامين المقبلين، مبيناً «الجدار سيكون (حاجزاً مادياً) بصورة ما وربما يشمل سياجاً في بعض الأماكن.

وفيما اتهم الرئيس دونالد ترمب، وسائل الإعلام الغربية بأنها «غير النزيهة» بتغاضيها عن هجمات ارتكبها «إرهابيون» أصدر البيت الأبيض في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، قائمة تضم 78 هجوماً إرهابياً، بينها الاعتداء الذي استهدف سوقاً لأعياد الميلاد في برلين خلال ديسمبر الماضي، لم تحظ بالتغطية الإعلامية الملائمة.

ومن المقرر أن تكون محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو، قد استمعت فجراً لمرافعات قانونية من قبل محامي وزارة العدل الأميركية ومناهضي الأمر التنفيذي الذي اتخذه ترامب بشأن الهجرة واللاجئين، لكنه من غير الواضح متى ستصدر قرارها الذي يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في وقت متأخر مساء أمس الأول بقاعدة ماكديل العسكرية (تامبا، فلوريدا)، التي تعتبر مركز إدارة عمليات مكافحة «داعش»، إن «التنظيم الإرهابي يشن حملة إبادة جماعية، يرتكب فظائع حول العالم أجمع». وأضاف «الإرهابيون مصممون على شن هجمات في الولايات المتحدة كما سبق لهم وأن فعلوا في اعتداءات 11 سبتمبر واعتداءي بوسطن وسان برناندينو، وأيضاً في أوروبا». وتابع «لقد رأيتم ماذا حصل في باريس ونيس. هذا يحصل في أوروبا بأسرها. لقد بلغنا مرحلة لم تعد فيها وسائل الإعلام تغطي أخبار الاعتداءات». وقال «هناك حالات كثيرة لا تريد فيها الصحافة غير النزيهة بالمرة أن تغطي هذه الهجمات»، مؤكداً أن وسائل الإعلام هذه «لديها أسبابها وأنتم تعرفونها جيداً».

ورداً على سؤال عن الاعتداءات التي تحدث عنها ترامب ولم تلق تغطية إعلامية، وعد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بتوفير قائمة بها لاحقاً، مؤكداً أن هناك «أمثلة كثيرة» على هجمات حصلت و«لم تلق التغطية التي تستحق». وبالفعل أصدر البيت الأبيض فجر أمس، قائمة تضم 78 هجوماً إرهابياً من بين تلك التي يعتقد ترامب أنها لم تحظ بالتغطية الإعلامية الملائمة. ... المزيد
     
 

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