كيلي: لا إدراج لدول أخرى بحظر السفر والجدار خلال عامين

عواصم (وكالات)

أكد جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأميركي أمام لجنة بالكونجرس أمس، أن الإدارة الأميركية لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة الدول السبع التي يغلب على سكانها المسلمون، والتي يخضع مواطنوها لحظر مؤقت على الدخول بتأشيرات إلى الولايات المتحدة بموجب أمر رئاسي تنفيذي، وذلك إثر تقارير تحدثت عن بحث إدراج 12 دولة إضافية إلى القائمة. كما أبلغ كيلي اللجنة أنه يتوقع إقامة الجدار العازل لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في غضون العامين المقبلين، مبيناً «الجدار سيكون (حاجزاً مادياً) بصورة ما وربما يشمل سياجاً في بعض الأماكن.

وفيما اتهم الرئيس دونالد ترمب، وسائل الإعلام الغربية بأنها «غير النزيهة» بتغاضيها عن هجمات ارتكبها «إرهابيون» أصدر البيت الأبيض في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، قائمة تضم 78 هجوماً إرهابياً، بينها الاعتداء الذي استهدف سوقاً لأعياد الميلاد في برلين خلال ديسمبر الماضي، لم تحظ بالتغطية الإعلامية الملائمة.

ومن المقرر أن تكون محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو، قد استمعت فجراً لمرافعات قانونية من قبل محامي وزارة العدل الأميركية ومناهضي الأمر التنفيذي الذي اتخذه ترامب بشأن الهجرة واللاجئين، لكنه من غير الواضح متى ستصدر قرارها الذي يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في وقت متأخر مساء أمس الأول بقاعدة ماكديل العسكرية (تامبا، فلوريدا)، التي تعتبر مركز إدارة عمليات مكافحة «داعش»، إن «التنظيم الإرهابي يشن حملة إبادة جماعية، يرتكب فظائع حول العالم أجمع». وأضاف «الإرهابيون مصممون على شن هجمات في الولايات المتحدة كما سبق لهم وأن فعلوا في اعتداءات 11 سبتمبر واعتداءي بوسطن وسان برناندينو، وأيضاً في أوروبا». وتابع «لقد رأيتم ماذا حصل في باريس ونيس. هذا يحصل في أوروبا بأسرها. لقد بلغنا مرحلة لم تعد فيها وسائل الإعلام تغطي أخبار الاعتداءات». وقال «هناك حالات كثيرة لا تريد فيها الصحافة غير النزيهة بالمرة أن تغطي هذه الهجمات»، مؤكداً أن وسائل الإعلام هذه «لديها أسبابها وأنتم تعرفونها جيداً».