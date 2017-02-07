السودان يتسلم رضيعة قضى والداها الداعشيان في ليبيا

الخرطوم (أ ف ب)
أعاد رجال أمن سودانيون إلى البلاد رضيعة تبلغ من العمر 4 اشهر قتل والداها في ليبيا خلال محاربتهما إلى جانب تنظيم داعش.
وتم نقل الطفلة المولودة لأب وأم سودانيين إلى الخرطوم بعد أن أخطر الهلال الأحمر الليبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بشأنها.
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وكانت والدة الطفلة سافرت إلى ليبيا في شهر أغسطس عام 2015 مع أربع نساء أخريات، و«هناك انضممن إلى تنظيم داعش وتزوجن من سودانيين أعضاء في التنظيم»، بحسب العميد إبراهيم.
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وسلمت السلطات الليبية الطفلة بعد العثور عليها إلى الهلال الأحمر الليبي، الذي اتصل بدوره بالاستخبارات السودانية لإعادتها إلى مسقط رأس والديها.
وأضاف الجد الليثي الحاج يوسف للمركز «علمت أن ابنتي تركت طفلة أنجبتها من سوداني يقاتل إلى جانب تنظيم داعش بعد عملية معقدة نفذت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمسؤولين الليبيين، تمكنا من استعادة الطفلة».