اعتقال فرنسية جندت مقاتلين لـ «داعش» في سوريا

باريس (أ ف ب)
اعتقل مقاتلون أكراد في سوريا أمس، إميلي كونيج (33 عاماً) التي تعد من أبرز وجوه التيار المتشدد الفرنسي، ولعبت دوراً كبيراً في الدعاية والتجنيد لتنظيم «داعش» عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت والدة كونيج البالغة 70 عاماً والمقيمة في لوريان (شمال غرب) لصحيفة «ويست فرانس» أمس، إن ابنتها اتصلت بها عبر الهاتف في نهاية الأسبوع المنصرم لتقول لها «إنها معتقلة في معسكر كردي، وتم استجوابها وتعذيبها»، مطالبة السلطات الفرنسية بالتدخل «لإعادتها» إلى فرنسا مع أطفالها الثلاثة.
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وفي ربيع 2012، استدعيت للمثول أمام المحكمة في فرنسا، فرفضت نزع النقاب عن وجهها، وتشاجرت مع أحد الحراس وصورت المواجهة في شريط فيديو نشرته على «يوتيوب».