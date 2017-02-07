50 مليون دولار تكلفة إزالة ألغام «داعش» بالموصل

بغداد (رويترز)

قدرت الأمم المتحدة أمس، أن تكلفة برنامج إزالة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي خلفها مقاتلو تنظيم «داعش» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية وما حولها، تبلغ 50 مليون دولار. وأكد رئيس تخطيط البرنامج والعمليات لدى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بول هيسلوب، أن إزالة التلوث الذي حصل في مدينة الموصل لوحدها بسبب العمليات العسكرية سيكلف 50 مليون دولار، في حين أن بقية مناطق العراق تحتاج إلى 50 مليون دولار أخرى لإزالة التلوث منها. وقال هيسلوب، إن إزالة العبوات الناسفة وتطهير المباني أخطر كثيراً من حقول الألغام، ويتطلب مستويات أعلى من المهارة الفنية والمعدات المعقدة، مشيراً إلى أن عمليات التنظيف تسير الآن ببطء، وإن استعادة السيطرة على المناطق الملوثة سيساهم في تكوين فكرة أفضل عن مستوى التلوث الحاصل.