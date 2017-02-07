«الصدريون» يدعون لتظاهرات لإلغاء مفوضية الانتخابات وقانونها

بغداد (الاتحاد)

دعت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أمس، إلى تظاهرات حاشدة أمام بوابات المنطقة الخضراء اليوم الأربعاء، للمطالبة بإلغاء قانون مفوضية الانتخابات وتغييرها بموظفيها المتهمين بالفساد.

وطالب بيان للتيار بتغيير مفوضية الانتخابات بشخوصها وقانونها، موضحا أن «تلك المفوضية هي التي فتحت على العراق الجريح سيلا من الرزايا والبلاءات، ونحن ننتظر ونترقب قرار إلغائها». وأضاف «لتحقيق هذا المطلب وكخطوة أولى تعقبها خطوات تصعيدية، ندعو الشعب العراقي في بغداد إلى الخروج في تظاهرة حاشدة الأربعاء8 فبراير الجاري في ساحة الحريةـ بوابة الخضراء أمام الجسر ذي الطابقين»، موضحا أن التظاهرات ستكون في تمام الساعة الثالثة.

من جانبها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استكمال سجل الناخبين الأولي لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم للعام 2017. وقال رئيس الإدارة الانتخابية وائل الوائلي إن المفوضية استبعدت محافظتي كركوك ونينوى لعدم شمولهما بإجراء الانتخابات.

وأضاف أن عدد الناخبين في المحافظات المشمولة بإجراء الانتخابات فيها بلغ 17 مليونا و207 آلاف و617 ناخباً، وان عدد المسجلين بايومترياً بلغ 7 ملايين و740 ألفاً و280 ناخباً، اي ما يعادل (43%) من عدد الناخبين عدا محافظات إقليم كردستان العراق.

يذكر أن مجلس الوزراء حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2017 في 16 سبتمبر المقبل.