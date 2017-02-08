«داعش» يتسلل شرق الموصل والعبادي يؤكد أنه انتهى

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مسلحين من تنظيم «داعش» تمكنوا أمس، من التسلل إلى أحياء في الجانب الشرقي من مدينة الموصل بمحافظة نينوى الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية العراقية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن التنظيم انتهى عسكريا في العراق، مضيفا أن السلطات العراقية تملك معلومات عن مكان حضور زعيم التنظيم «أبو بكر البغدادي» وأن هذا الأخير فقد معظم قادته. في حين قالت السفارة الأميركية في بغداد إنها قيدت تحركات موظفيها بعد تلقيها تهديدات «ذات مصداقية بشن هجمات محتملة على فنادق بالعاصمة العراقية يرتادها غربيون».

وأضافت المصادر أن مسلحي «داعش» استقلوا زوارق صغيرة لعبور نهر دجلة، وتسللوا إلى عدد من الأحياء الشرقية، مضيفة أن مواجهات عنيفة جرت بين المسلحين والقوات العراقية، وتمكنت القوات الأمنية من صد الهجوم وقتل عدد من مسلحي التنظيم، بينما لاذ من بقي منهم بالفرار إلى الجانب الغربي من المدينة.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 25 في قصف من تنظيم «داعش» استهدف أحياء في الجانب الشرقي من الموصل. وقالت مليشيات «الحشد الشعبي» أمس إنها أحبطت هجوما للتنظيم في مناطق غرب الموصل، وقتلت منه العشرات، بينما ذكرت مصادر طبية أن 21 فردا من الحشد والقوات العراقية قتلوا بهجومين شمال غرب المدينة.