ستينج وشورتر يفوزان بجائزة «بولار ميوزيك برايز»

ستوكهولم (أ ف ب)

فاز مغني الروك ستينج، وفنان الجاز وعازف الساكسوفون واين شورتر، بجائزة «بولار ميوزيك برايز»، على ما أعلنت أمس الثلاثاء لجنة التحكيم السويدية لهذه المكافأة التي تمنح إلى كبار نجوم الموسيقا. وقد أنشأ هذه الجائزة عام 1989 مدير أعمال فرقة «ابا» سابقا ستيج اندرسن، وسبق أن منحت إلى فنانين كبار من أمثال بوب ديلان وبروس سبرينجستين ويوسو ندور وفرقة بينك فلويد.

وقال ستينج «تكريمي يعني الكثير بالنسبة لي». وسوف يتسلم الفائزان جائزتهما بالسويد 15 يونيو المقبل، مع مكافأة قدرها (112 ألف دولار).