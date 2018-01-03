مقتل طيارين روسيين بتحطم مروحيتهما قرب حماة

موسكو (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن إحدى مروحياتها تحطمت ليلة رأس السنة في سوريا جراء عطل تقني، مما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها.

ونقلت وكالات الأنباء عن الوزارة قولها إن المروحية العسكرية من طراز «إم آي-24» كانت متجهة إلى حماة في شمال غرب سوريا عندما تحطمت، مؤكدة عدم تعرضها لإطلاق نار من الأرض، وذكرت الوزارة أن «الطيارين قتلا أثناء هبوط مفاجئ على بعد 15 كلم من القاعدة الجوية»، مضيفة أن خبيراً تقنياً أصيب وتم نقله إلى قاعدة جوية أخرى لمعالجته. ونقلت منظمة «كونفلكت إنتيلجنس تيم» غير الحكومية عن منتدى «فورمافيا» للطيران قوله، إن خطوط طاقة عرقلت حركة المروحية التي تحطمت أثناء مرافقتها لقافلة، ولم يوضح المنتدى، إن كانت المروحية ترافق قافلة إنسانية أم وحدة قتالية فيما لم تعطِ وزارة الدفاع مزيداً من التفاصيل.