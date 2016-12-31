جائزة زايد لطاقة المستقبل تعزز الجهود لمواجهة تحديات البيئة

سيد الحجار(أبوظبي)

أكد المرشحون النهائيون لجائزة زايد لطاقة المستقبل عن «فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» أهمية الجائزة في إيجاد حلول لتحديات اليوم من خلال تطوير تقنيات جديدة ونظيفة بأسعار معقولة، مشيرين إلى أهميتها في دعم مبادرات تطوير الأفكار الجريئة التي تساعد على تحول اقتصادات الطاقة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن مواجهة تحديات البيئة والاستدامة بالعالم تتطلب تضافر الجهود والتعاون من أجل الابتكار، حيث تشكل جائزة زايد لطاقة المستقبل فرصة فريدة يمكن من خلالها تسليط الضوء على الابتكارات في مجال الطاقة.

وأوضحوا أن التكريم الذي يحظى به المبتكرون في قطاع الطاقة من خلال جائزة زايد لطاقة المستقبل يحفز المشاركين والمساهمين على المزيد من الابتكار، مؤكدين أن الجائزة والفائزين يشكلون نموذجاً يحتذى به لتعزيز جهود التعاون الدولي.

وأشاروا إلى أهمية الجائزة في تسهيل الوصول إلى المصادر النظيفة، وتوفير فرصة متميزة للشركات الصغيرة لتوسيع أعمالها في مجال التقنيات النظيفة، فضلا عن دورها في توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.