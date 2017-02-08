مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي ينطلق غداً

الشارقة (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، غداً الخميس (9 فبراير)، بمشاركة ستة عروض مسرحية أُنتجت خصيصاً للمهرجان الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، وتمثل العروض المنتقاة دول مجلس التعاون، كما تحفل التظاهرة بحضور أكثر من 300 ضيف ومشارك في الأنشطة الفنية المصاحبة من أقطار عربية عدة.

وقال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح ومدير المهرجان، في مؤتمر صحفي عقد أمس بقصر الثقافة، إن اختيار العروض تم بالتنسيق مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان العديد من نجوم المسرح والدراما في الخليج لحضور الدورة الثانية، ومنهم: سعد الفرج، إبراهيم الزجالي، فخرية خميس، إبراهيم الحربي، عبدالمحسن النمر، غانم السليطي، عبدالعزيز الجاسم، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام السمعية والمرئية والإلكترونية.

ويفتتح المهرجان بمسرحية «هناك» من قطر، وهي من تأليف وإخراج عبد الرحمن المناعي، وفي اليوم التالي تقدم مسرحية «حرب السوس» من سلطنة عمان، وفي اليوم الثالث يشاهد الجمهور مسرحية «تشابك» من السعودية، وفي اليوم الرابع تقدم مسرحية «الكراسي» من البحرين، وفي اليوم قبل الأخير يقدم المهرجان مسرحية «غصة عبور» من الإمارات، ويختتم المهرجان بعرض مسرحية «انعكاسات» من الكويت. وتتنافس هذه العروض على جوائز في الإخراج والتمثيل والديكور والإضاءة والمؤثرات الصوتية والموسيقية والتأليف، إضافة إلى جائزة أفضل عرض التي تبلغ قيمتها المالية مئة ألف درهم إماراتي.

وتضم لجنة التحكيم: لطيفة بلخير «المغرب»، ووليد عمران (الإمارات)، وسامر عمران (سوريا) وفادي أبو سمرا (لبنان)، ويوسف البحري (تونس).

وتعقب العروض التي ستقدم على مسرح قصر الثقافة ندوات تطبيقية تضيء أبعادها الجمالية والفكرية، كما يحفل البرنامج الثقافي المصاحب بالعديد من الأنشطة الأخرى التي تسعى إلى إثراء يوميات المهرجان بالحوار والنقاش والتعارف، في مقدمها الملتقى الفكري الذي يجيء تحت شعار«المسرح الخليجي اليوم: مضامينه وأساليبه».