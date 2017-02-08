محمد بن سعود القاسمي يوجّه بدعم معرض رأس الخيمة للكتاب

عبيرزيتون (رأس الخيمة)

وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بدعم معرض رأس الخيمة للكتاب في دورته العاشرة، وذلك للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على الدعم المستمر لثقافة الكتاب، من منطلق التشجيع والتحفيز على نشر القراءة والثقافة، وإيماناً بأهمية توفير الكتاب للجميع.

وأوضح محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة: «إن مبادرة سمو ولي عهد رأس الخيمة بدعم المعرض، تأتي في إطار حرص سموه على تنمية ثقافة القراءة القادرة على إعداد أجيال واعية على جميع المستويات، للمشاركة في عملية التنمية والتطوير التي تمر بها الدولة بشكل عام، والإمارة بشكل خاص»، مشيراً إلى أن سموه أكد ضرورة أن يطال الدعم طلبة المدارس، ووجّه بتخصيص جزء من الدعم للمدارس في رأس الخيمة.

وتواصلت فعاليات المقهى الثقافي لليوم الثامن على التوالي، وقدمت الكاتبة أمل إسماعيل أمسية «الإمارات نحو قراءة مستدامة»، حيث قالت الكاتبة الدكتورة عبير الحوسني أن القراءة تعتبر العملية الأساسية في فهم ذاتنا ووجودنا، وهويتنا، وهي ليست مسألة ترفيهية ثانوية نتعاطى معها حسب الوقت المتوافر لدينا، بل هي وسيلة للتأثر والتأثير، ولغة التواصل مع الآخرين على اختلافهم، تُحلّق بصاحبها إلى عوالم بعيدة جميلة، تجلب له التوازن والنضج، وهذا ما يسعى إليه قانون القراءة، عندما شرع أبواب التطوع المعرفي لجميع فئات المجتمع ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً يليق بتاريخنا التليد.