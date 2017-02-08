العولمة والتنوع الثقافي في بيت شعر نواكشوط

الشارقة (الاتحاد)

نظم بيت شعر نواكشوط بموريتانيا، مؤخراً، محاضرة بعنوان «العولمة والتنوع الثقافي – موريتانيا نموذجاً»، ألقاها محمد عدنان بيروك مدير الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية، وسط جمهور من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأدار المحاضرة الشاعر محمد محبوبي، المنسق الثقافي للبيت، مبرزاً حرص بيت الشعر على التنوع في الموضوعات الثقافية المؤثرة بشكل أو بآخر على الشعر، انطلاقاً من رسالته التي تسعى إلى النهوض بالشعر في علاقاته بمختلف ضروب الثقافة الأخرى.

وبدأ «بيروك» محاضرته مؤكداً أهمية موضوع العولمة، وتعدد إشكالاته، معرجاً على مفاهيمه المختلفة وما رافقها، بسبب التطور الهائل لوسائط الاتصال، من انتشار مختلف الثقافات واللغات بصفة لم تكن متاحة من ذي قبل.

ونبّه المحاضر إلى أن تعدد اللغات والثقافات مصدر غِنى ومدعاة فخر ينبغي أن تحافظ عليه البشرية، وأن الإسلام في تعاليمه السمحة نبّه إلى ذلك، وحث عليه حين جعل الله التقوى أساس التفاضل، وخلق الناس شعوباً وقبائل، مما فتح المجال واسعاً أمام تعدد الألسنة واللغات التي هي الحاضن للخصوصيات الثقافية والفكرية.

ولم يَغب عن بال المحاضر التطرق إلى مختلف الاتفاقيات الدولية في مجال ضرورة حماية الخصوصية الثقافية، مبيناً أن موريتانيا من الدول التي حافظت عبر تاريخها على خصوصيتها، وتعايشت فيها مختلف المكونات اللغوية والقومية والثقافية دون أن يحاول مكوّن منها المساس بخصوصيات المكونات الأخرى، فنتجت عن ذلك سيمفونية من التعايش والتناغم، كانت دوماً وستظل، مصدر غِنى للمجتمع.

من جانب آخر استضاف البيت أمسية شعرية بالتعاون مع «صالون مامون الأدبي»، وهو نادٍ أدبي يضم مجموعة من الشباب الناشئين المهتمين بالشعر العربي الفصيح، ويرمي إلى إنضاج التجارب الشعرية الشابة، وافتُتحت الأمسية بكلمة رئيس الصالون أحمدو المختار، ثم تحدث الشاعران شيخنا عمرو، وسعدن ولد أحمدو المشاركان في مسابقة «أمير الشعراء» -الموسم الحالي- عن رحلتهما مع «أمير الشعراء» وألقيا نصوصاً شعرية، كما تناول الكلام مدير بيت الشعر الدكتور عبدالله السيد الذي سلط الضوء على البيت، معتبراً بيوت الشعر من أكبر المؤسسات العربية التي تُعنى بالشأن الأدبي والثقافي في الأقطار العربية، واختُتمت الأمسية بقراءات شعرية من منتسبي الصالون مثل الشاعر يحيى العربي والشاعرة السالكة المختار والشاعر محمد أحيد ولد محمد، وغيرهم.