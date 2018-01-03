النظام يحاول فك حصار المعارضة لقاعدة عسكرية شرق دمشق

عواصم (وكالات)

دعت المعارضة السورية أمس، أفراد القوات الحكومية المحاصرة في مدينة حرستا بشرق العاصمة دمشق إلى تسليم أنفسهم، فيما قال سكان وشهود عيان إن النظام السوري المدعوم بطائرات روسية صعد قصفه لآخر معقل للمعارضة المسلحة بالضواحي الشرقية لدمشق مع استعداده لمحاولة كسر حصار لقاعدة عسكرية تطوقها قوات المعارضة.

وقال رئيس اللجنة الشرعية في مدينة حرستا صهيب الرئيس في رسالة مصورة بثت على مواقع إعلامية مقربة من غرفة عمليات المعارضة «أعرض على الجنود المحاصرين فرصة ليحقنوا دماءهم ويخرجوا أحياء من الحصار، بأن يسلموا أنفسهم حتى تتم مبادلتهم مع المظلومين من هذا الشعب في أقبية النظام المجرم، وحذر في رسالته الموجهة إلى عناصر القوات الحكومية من أن «الفرصة تضيق عليهم، وتقول مصادر في المعارضة السورية إن أكثر من «300 عنصر من القوات الحكومية محاصرون في مباني إدارة المركبات في مدينة حرستا بعد سيطرة مسلحي المعارضة على أغلب مباني الإدارة بداية الأسبوع الجاري «.

وتستمر المعارك العنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة على جبهات الغوطة الشرقية، وقال قائد عسكري من المعارضة أمس، إن «11 عنصرا من القوات المحاصرة في إدارة المركبات بحرستا تم أسرهم، وقتل أكثر من 13 عنصرا من القوات الحكومية بينهم العميد إبراهيم يونس، وحسين قاسم نصرالله من مقاتلي حزب الله اللبناني». واكتفت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية بالقول إن «سلاح الجو الحربي في الجيش السوري مستمر باستهداف مواقع المسلحين في بيت سوا وحمورية ومسرابا بالغوطة الشرقية.

وفي السياق، قال سكان وشهود عيان أمس، إن النظام السوري المدعوم بطائرات روسية صعد قصفه لآخر معقل للمعارضة المسلحة بالضواحي الشرقية لدمشق، وأضافوا أن الجيش يحشد قوات النخبة استعدادا لهجوم كبير لكسر حصار المعارضة المسلحة لإدارة المركبات العسكرية.