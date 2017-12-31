البشير يعلن حالة الطوارئ في ولايتين

الخرطوم (أ ف ب)

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في ولايتين لا يدور فيهما نزاع، إحداهما في وسط البلاد والثانية في شرقها على الحدود مع إريتريا، حيث أصدر البشير مرسوماً جمهورياً بإعلان «الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري مفعوله لمدة ستة أشهر».

وتسري حالة الطوارئ في سبع ولايات أخرى، يدور فيها نزاع هي ولايات دارفور الخمس (شمال، شرق، جنوب، غرب ووسط) حيث تقاتل الحكومة متمردين منذ العام 2003، تضاف إليها ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتان تشهدان نزاعاً بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان منذ عام 2011.