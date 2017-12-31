الجروان: خسوف كلي للقمر مساء اليوم

أحمد مرسي (الشارقة)
تشهد الأرض مساء اليوم، خسوفاً كلياً للقمري يستمر لثلاث ساعات ونصف الساعة، بحسب إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بالشارقة.
وأوضح الجروان أن الخسوف الكلي للقمر يعتبر الأول منذ نحو عامين، بعد خسوف يوم 28 سبتمبر من عام 2015، وتكون بداية المرحلة الجزئية منه في الساعة «15:48 بتوقيت الإمارات» وينتهي «19:12 بتوقيت الإمارات». ويستمر وقوع القمر بمنطقة ظل الأرض «كلية خسوف القمر» لمدة 77 دقيقة، من «16:51 - 18:08 بتوقيت الإمارات».
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