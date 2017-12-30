جوتيريس يحذر العالم من أخطار جديدة في 2018

نيويورك (الاتحاد)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، أمس، إلى تضييق الفجوات ورأب الصُّدُوع، موجهاً إنذاراً إلى العالم بمناسبة حلول العام الجديد من تفاقم النزاعات وظهور أخطار جديدة، وداعياً إلى العمل المشترك للتغلب على الكراهية.
وقال جوتيريس في رسالته بمناسبة حلول العام الجديد «أصدقائي الأعزاء في جميع أنحاء العالم، أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة. عندما توليت منصبي قبل عام، دعوت إلى تحقيق السلام في 2017. ولكن للأسف، رأينا العالم ينكفئ إلى الوراء من نواحٍ أساسية».
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وتابع «وإذ نستهل عام 2018، أدعو إلى الاتحاد. فأنا أعتقد حقاً أن بإمكاننا إيحاد عالم أكثر أمناً وأماناً. ويمكننا تسوية النزاعات والتغلب على الكراهية، والدفاع عن قيمنا المشتركة. ولكننا لن نتمكّن من تحقيق ذلك ما لم نعمل معاً. وأحث القادة في كل مكان على التعهد بالعمل على تنفيذ القرار التالي: تضييق الفجوات ورأب الصدوع وإعادة بناء الثقة بتوحيد صفوف الشعوب حول الأهداف المشتركة. فالاتحاد هو السبيل الوحيد أمامنا. أتمنى السلام والصحة في 2018».