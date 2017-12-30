الأجهزة الأمنية الروسية تعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورج

موسكو (وكالات)

أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية (إف إس بي)، أمس السبت، أنه تم اعتقال منفذ الاعتداء الذي استهدف متجراً كبيراً في مدينة سان بطرسبورج الأربعاء الماضي، وأسفر عن إصابة 18 شخصاً بجروح. وقالت الأجهزة في بيان «تم اعتقال المدبر والمنفذ المباشر لتفجير عبوة يدوية الصنع في 27 ديسمبر داخل متجر كبير في سان بطرسبورج، خلال عملية خاصة لجهاز إف إس بي السبت». وأوردت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بترينكو، في بيان منفصل، أن «المشتبه به يخضع للاستجواب».

وأصيب 18 شخصاً مساء الأربعاء قبل أربعة أيام من ليلة رأس السنة، بانفجار عبوة يدوية الصنع، وضعت داخل متجر كبير في سان بطرسبورج. ولا يزال ثمانية جرحى في المستشفى. وأمس الأول، تبنى «داعش» الإرهابي الاعتداء. وسبق أن توعد التنظيم المتطرف روسيا مراراً منذ بدأت تدخلها العسكري في سوريا في سبتمبر 2015.

وفي الثالث من أبريل، تعرض مترو الأنفاق بسان بطرسبورج لاعتداء خلف 15 قتيلاً، وعشرات الجرحى، وتبنته مجموعة غير معروفة مرتبطة ب«القاعدة». ومنتصف ديسمبر، أعلن الأمن الروسي أنه اعتقل خلية «داعشية» كانت تعد لاعتداءات في سان بطرسبورج في 16 ديسمبر. وتم ذلك بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه).