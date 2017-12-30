كابول (وكالات)

قتل ما لا يقل عن 11 «داعشياً» وعشرة من حركة طالبان خلال غارات بطائرات من دون طيار واشتباكات في مناطق مختلفة من أفغانستان، خلال الساعات الماضية. وأعلن الجيش الأفغاني مقتل 11 مسلحاً على الأقل، ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال غارات منفصلة بطائرات من دون طيار، بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وقال فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في بيان، إن الجيش الأميركي نفذ قصفاً جوياً في منطقة ديه بالا، مستهدفاً مجموعة من المسلحين الذين كانوا يحملون أسلحة على حصانين.

وأضاف البيان أنه تم استهداف المسلحين في بلدة كاس بالمنطقة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي داعش. وفي الوقت نفسه، ذكر فيلق سلاب 201، في بيان منفصل، أن ثمانية مسلحين من داعش قتلوا، وأصيب ثلاثة آخرون في غارة جوية مماثلة، جرى تنفيذها يوم الخميس الماضي.

على صعيد آخر، ذكر مسؤول أمني محلي في إقليم أوروزجان جنوب أفغانستان، أمس، أن عشرة على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في اشتباك مع قوات الأمن، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وقال الملا عبد الصمد، قائد شرطة منطقة خاس أوروزجان، إن قوات الأمن تصدت لهجوم شنته «طالبان» على مواقع تفتيش أمنية في المنطقة. وأضاف عبد الصمد أن العشرات من أفراد طالبان، هاجموا مواقع تفتيش أمنية ببلدة شيخا بالمنطقة، وأنه خلال الهجوم، قتل عشرة من عناصر طالبان، وأصيب ثمانية آخرون. وتابع عبد الصمد أن عناصر طالبان فرت بعد ذلك من المنطقة.

وخلال الاشتباك، قتل جندي بالجيش الأفغاني، وأصيب جنديان آخران بالجيش، وخمسة من جنود الشرطة، حسب عبد الصمد. ولم تعلق «طالبان» على ذلك.