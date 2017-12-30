موقع أميركي: 300 داعشي بريطاني فروا من سوريا والعراق ويهددون أوروبا

شادي صلاح الدين (لندن)
كشف موقع «كلاريون بروجيكت» الأميركي أن نحو 300 بريطاني ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي فروا من سوريا والعراق في الفترة الأخيرة بعد نجاح الحملة الدولية ضد التنظيم، وبدؤوا في إعادة تنظيم أنفسهم وتهديد القارة الأوروبية العجوز.
وأشار الموقع إلى أن التنظيم الإرهابي بث فيديو يحرض عناصره من خلالها على تنفيذ هجمات على التجمعات المحتفلة بـ«الكريسماس» دون التمييز بين طفل أو كبير، وخاصة على ضفاف نهر «التايمز» الشهير في بريطانيا، حيث يشهد سنويا تجمع أكثر من 250 ألف شخص لرؤية الألعاب النارية التقليدية احتفالا بانطلاق العام الجديد.
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وأصدرت بريطانيا، والولايات المتحدة ودول أوروبية نصائح لمواطنيها بتوخي الحذر أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد خاصة في الأسواق والأماكن التي تجذب حشودا كبيرة.
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