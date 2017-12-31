شعث: نريد وسيطاً للسلام بدلاً من واشنطن

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (القدس، رام الله)
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث، أن السلطة تبحث عن وسيط سلام جديد عوضاً عن واشنطن يتمثل في إطار دولي يشبه السداسية الدولية التي توصلت إلى الاتفاق النووي مع إيران، أو الإطار الذي اقترحته فرنسا والتقت 74 دولة في باريس من أجل إتمامه.
في وقت أفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين اضطرت لحذف عبارة «الأراضي الفلسطينية المحتلة»، من موقعها على الإنترنت بضغط من وزيرة الرياضة والثقافة بدولة الاحتلال ميري ريغيف، التي اعتبرت العبارة «تتناقض» مع الموقف الأميركي الأخير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
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وأبلغ شعث مداخلة عبر الهاتف على هواء قناة «24 نيوز» العبرية في وقت متأخر أمس الأول، رداً على سؤول عن وساطة في عملية السلام، بعد أن بات الفلسطينيون يرفضون الدور الأميركي اعتراضاً على الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بالقول «الحديث لا يدور عن وساطة غربية فحسب.. كما كان الوضع بالنسبة للولايات المتحدة التي كانت ترى نفسها وسيطاً وحيداً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي بالفعل لم تكن وسيطاً لا أميناً ولا نزيهاً، ولكن في فترة من الفترات كانت أميركا القوة الأساسية في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991». وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني بالقول «نسعى إلى إطار دولي وليس دولة وسيطة، نريد إطاراً دولياً يشبه ذلك الذي تم خلاله التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران أو الإطار الذي اقترحته فرنسا والتقت 74 دولة في باريس من أجل إتمامه».
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من جهة أخرى، أكدت وزيرة خارجية جواتيمالا ساندرا خويل، أن قرار نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس «لا رجوع عنه».
وقالت خويل للصحفيين خلال مناسبة للاحتفال بذكرى انتهاء الحرب الأهلية بجواتيمالا عام 1996 «إنه قرار جرى اتخاذه.. لن يتم التراجع عنه». وكان رئيس جواتيمالا جيمي موراليس أعلن في 26 ديسمبر الحالي، نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح أول دولة في العالم تحذو حذو الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرر نقل سفارته إليها.