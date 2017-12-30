«العربية لحقوق الإنسان» تدين قمع المسيرات الشعبية

جنيف (الاتحاد)

أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أمس، عن استنكارها الشديد لقمع السلطات الإيرانية للمسيرات الشعبية الحاشدة المستمرة منذ الخميس الماضي، والتي تطالب النظام بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية، والالتفات إلى شؤونهم الداخلية. ودعت الفيدرالية، في بيان، السلطات الإيرانية إلى احترام وحماية حقوق مواطنيها بشكل كامل، ومن بينها حرية التعبير عن الرأي، والحق في تشكيل تجمعات بشكل سلمي. ودانت المنظمة الحقوقية الدولية اعتقال السلطات الإيرانية للمشاركين في الاحتجاجات السلمية، وحثت مجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الدول على تقديم الدعم العلني للشعب الإيراني الراغب في كسب حقوقه الأساسية، ووقف الفساد المستشري في البلاد.

وترى الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن قمع السلطات الإيرانية للمظاهرات السلمية، يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

واعتبرت الفيدرالية هذه الاحتجاجات مؤشراً على فقدان النظام الإيراني لشعبيته، وإلى توجه شعبي جديد بالمطالب المعيشية العادلة، ورفض التدخل، وإثارة الفتن والصراعات في الإقليم.

وتؤكد أن نظام الحكم الثيوقراطي في إيران حول دولة مزدهرة ذات تاريخ وثقافة غنيين، إلى دولة مارقة على المجتمع الدولي، تصدر العنف وسفك الدماء والفوضى، وتهدر ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج، وتتدخل لإثارة الفتن الطائفية والقلاقل في الكثير من الدول العربية، خاصة اليمن والعراق والبحرين وسوريا ولبنان.