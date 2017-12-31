هتافات ضد المرشد في قلب طهران والنظام يهدد

طهران (الاتحاد، وكالات)

تواصلت التظاهرات في إيران، أمس، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على الغلاء والبطالة ومغامرات النظام الإقليمية في سوريا واليمن وغزة ولبنان. وبدأت الاحتجاجات بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة طهران، وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة.

وأمام هول المفاجأة التي شكلتها هذه التظاهرات، أمرت الحكومة السكان بعدم المشاركة في «تجمعات مخالفة للقانون»، وذلك بعد يومين شهدا تظاهرات معادية للسلطة، هتف المشاركون فيها بشعارات أقلقت النظام مثل الموت للدكتاتور والموت لروحاني.

وصرح وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي «نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون، لأنهم سيخلقون مشاكل لهم ولمواطنين آخرين». وأضاف أن على «الراغبين في تنظيم تجمع، التقدم بطلب والحصول على ترخيص»، موضحاً أنه تلقى معلومات بشأن «دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة في تجمعات».

ولإضعاف التظاهرات المعارضة واستعراض التأييد، قام النظام بتعبئة متظاهرين في طهران وفي مدن عدة في محافظات أخرى، بينها مشهد، في ذكرى إنهاء حركة الاحتجاج الضخمة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «الموت للعصيان»، في إشارة إلى حركة 2009.