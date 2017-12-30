«الجزيرة» تبدأ تسجيل فيلم تحريضي ضد الدولة المصرية

القاهرة (مواقع إخبارية)

كشف موقع «اليوم السابع» المصري، عن استعداد قناة الجزيرة القطرية لتصوير فيلم تسجيلي محرض ضد الدولة المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية لتشويه القيادة السياسية بعد فشل جماعة الإخوان في إيجاد مرشح بانتخابات الرئاسة 2018.

ونقل الموقع الإخباري عن الدكتور وائل النحاس، أستاذ الاقتصاد، قوله إنه تلقى اتصالاً من جانب أحد العاملين بقناة الجزيرة الإخبارية، يعرض عليه المشاركة في فيلم تسجيلي، يتناول الأوضاع داخل مصر في شتى المجالات، سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، إضافة إلى حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الفيلم يهدف إلى تشويه القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزعم أنه سبب التدهور في كل هذه المجالات.

وأضاف «النحاس» أن هذه المرة لم تكن الأولى، حيث عرض عليه في وقت سابق، وقوبل أيضاً بالرفض، مشيراً إلى أن المتصل أخبره بأسماء عدد من الشخصيات المصرية البارزة المشاركة في الفيلم، رافضاً الإفصاح عنها.

وتابع الخبير الاقتصادي، قائلاً: «من الواضح أن الجزيرة القطرية تجهز حملة ضخمة، وبالفعل سافر عدد من الشخصيات المصرية لقطر، وتم التسجيل باستوديوهات الجزيرة، وآخرين تم التسجيل معهم هنا في مصر»، مؤكداً أن قناة الجزيرة تستعد لهجوم شرس بهدف زعزعة ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية، بعد عجزهم عن إيجاد مرشح لهم.