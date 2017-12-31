«الاتحاد» ترصد التسلسل الزمني لأهم أحداثها ومحطاتها أزمة قطر..«الحصاد المر» في 2017



تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 أحمد مراد (القاهرة) منذ منتصف عام 2017، تعيش قطر أعنف أزمة سياسية واقتصادية ودبلوماسية في تاريخها، وهي الأزمة التي اندلعت في أعقاب الإعلان عن قرار الدول العربية الأربع ــ الإمارات ومصر والسعودية والبحرين ـ بقطع علاقاتها مع قطر احتجاجاً على دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية التي تنفذ مخططات تخريبية في دول المنطقة. وفي سطور التقرير التالي ترصد «الاتحاد» التسلسل الزمني لأحداث ومحطات الأزمة القطرية: 24 مايو: نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، هاجم فيها العديد من الدول العربية، ومنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فضلاً عن انتقادات لاذاعة وجهها للرئيس الأميركي ترمب، وفي نفس الوقت دافع عن إيران، وزعم أنها تمثل ثقلًا إقليمياً وإسلامياً لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، مؤكداً أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة. وتسببت هذه التصريحات في عاصفة شديدة ضد النظام القطري في العديد من الدول، الأمر الذي دفع السلطات القطرية للبحث عن مخرج لهذه الأزمة، ومن هنا جاء زعمها بأن وكالتها الرسمية تعرضت للاختراق من قِبل جهة غير معروفة، وأن ما تم نشره على لسان الأمير عارٍ تماماً عن الصحة. 5 يونيو: ... المزيد