«الكويتية» تعاود التحليق فوق أجواء العراق

بغداد (وكالات)

أعلنت وزارة النقل العراقية أن الخطوط الجوية الكويتية بدأت باستخدام الأجواء العراقية في معظم رحلاتها المتجهة إلى دول عربية وأوروبية، موضحة أن أجواء بغداد أصبحت آمنة تماماً. وكانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت حظر الطيران داخل الأجواء العراقية في أغسطس 2014، إثر تنامي نفوذ «داعش» الإرهابي، وبدء الحرب ضده في العراق، خوفاً على حياة وسلامة المسافرين.

وذكر بيان للوزارة أن الخطوط الجوية الكويتية، بدأت أمس الأول، باستخدام الأجواء العراقية في رحلاتها المتوجهة إلى بعض الدول العربية والأجنبية.