تحالف كردي لإنهاء هيمنة بارزاني وطالباني على كردستان



تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 أربيل (لباتحاد) كشفت مصادر كردية بمحافظة السليمانية عن حراك يجري منذ أيام بين 4 قوى سياسية وهي «حركة التغيير» و«الجماعة الإسلامية» وحركتي «مركز القرار» و«الجيل الجديد» لتشكيل تحالف واسع يعمل على تغيير الأوضاع السياسية في إقليم كردستان العراق وإنهاء حكم بارزاني وطالباني. وأكدت أن هذا الحراك يمهد للانتخابات البرلمانية والكردية الداخلية المقبلة على حد سواء، مضيفة أن دعم حركة الاحتجاج المطالبة بتغيير حكومة كردستان وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية، سيكون على رأس أولويات هذا التحالف. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن هذا التحالف على استعداد لفتح قنوات حوار مع بغداد لضمان حقوق الأكراد التي تأخرت بسبب سياسات مسعود بارزاني.