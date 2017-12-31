3 عمليات أمنية لدك خلايا «داعش» بنينوى وكركوك وديالى

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

شرعت القوات العراقية أمس بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة الممتدة بين قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، وجنوب مدينة الموصل حيث وجود خلايا لتنظيم «داعش» الإرهابي الذي يحاول شن اعتداءات مباغتة، وذلك تزامناً مع حملة أخرى بناحية منطقة الشمسيات جنوب شرقي الموصل، بعد ورود معلومات عن تحركات لمسلحي التنظيم الإرهابي مستغلاً غطاء الغابات الكثيف، انطلاقاً من أنفاق يتسلل منها لمهاجمة القرى القريبة من المنطقة. وأفاد مصدر أمني بأن القوات العراقية تقوم حالياً بعملية تمشيط لحويحة قرية البوسيف جنوب الموصل، على ضفاف دجلة تزامنا مع عمليات مشابهة في الضفة الشرقية للنهر والمقابلة للبوسيف وتحديداً قرب القوسيات ويارمجة والعملية، مبيناً أن الحملة العسكرية تجري بغطاء جوي وبدعم من التحالف الدولي.

من جهته، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس تدمير مضافة ل«داعش» تضم كميات كبيرة من المتفجرات والعتاد الحربي، بعملية تمشيط واسعة عملية تمشيط واسعة في أطراف حاوي العظيم شمال بعقوبة بمحافظة ديالى. بينما أكد مصدر عسكري أن التنظيم الإرهابي اعتمد استراتيجية «القاعدة» بعد 2006، وذلك باستهداف الشخصيات البارزة من العشائر والنخب المناهضة له بمنطقة نواحي جبارة وجلولاء وقره تبه في حوض حمرين شمال شرق ديالى. وأوضح المصدر نفسه، أن التنظيم الإرهابي بدأ بتصفية تلك الأصوات المقاومة لفكره من خلال هجمات إجرامية تشن بين الحين والآخر.

سياسياً، اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، من وصفهم ب«الفاسدين» بالتسبب بتسلل «داعش» للعراق واحتلاله للعديد من المدن قبل نحو 3 أعوام، وسط سجال عميق بأن المعركة الانتخابية المقبلة في مايو 2018، ستدور بين العبادي وغريمه رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، مع توقعات بأن يعلن الأول عن «ائتلاف الجديد» ليمضي بمشروعه الرامي لتغيير المشهد السياسي بالبلاد. وقال العبادي في احتفالية بمناصبة الانتصار على «داعش» إن «الفاسدين ومن استولوا على أموال الدولة، هم من سببوا بالكوارث..فتنظيم (داعش) لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد». وحذر من أصحاب الفكر المنحرف وخطورتهم على المجتمع، مشدداً على ضرورة توخي اليقظة والحذر والاستمرار في محاربة الإرهاب حتى القضاء على آخر الإرهابيين في العراق. أكد العبادي أن مشاريع إعادة الإعمار ستشمل جميع المحافظات العراقية ولن تقتصر على المحافظات التي تضررت من «داعش» فقط.

وأعلن المالكي مؤخراً، أنه سيستخدم كافة الوسائل الانتخابية لاستعادة السلطة من جديد، بعد أن وجه ميليشيات «الحشد الشعبي» لخوض الانتخابات بقوائم منفصلة للاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، ومن ثم التحالف معه ليتولى السلطة مجدداً. وتشير تسريبات من مقربين من العبادي سيفاجأ المالكي بضم كتل كبيرة له ككتلة الصدر وعلاوي والحكيم وآخرين، بالإضافة إلى أحزاب سنية وعشائر في المناطق الغربية المحررة من سيطرة «داعش»، مستفيداً أيضاً من دعم المرجعية الدينية والتوافق الإقليمي والدولي حوله. إلى ذلك، أعلن نائب رئيس «كتلة الأحرار» في التيار الصدري محمد هوري، أمس عن حركة سياسية جديدة باسم «الاستقامة» تبناها زعيم التيار مقتدى الصدر لخوض الانتخابات المقبلة. وقال هوري لموقع «شفق نيوز» إن حركة الاستقامة يراد لها أن تكون عابرة للطائفية والمسميات، وتتفق مع من يعملون في الفضاء الوطني وبعيدة عن الحزبية الضيقة. بالتوازي، أبدت حكومة إقليم كردستان «تفاؤلاً» بالحوار مع بغداد لحلحلة الإشكالات العالقة بين الجانبين، مؤكدة استعدادها لمناقشة كافة الملفات وصولاً لحلها. وأبلغ المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي «شفق نيوز»، بأن «هناك تفاؤلاً بالحوارات الجارية بين بغداد وأربيل» بعد مبادرة يتبناها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. ويأمل مسؤولون الأكراد بأن تفضي المبادرة، والضغوط الأميركية والأوروبية، إلى إقناع بغداد بالموافقة على البدء بالمفاوضات.

14 ألف ضربة شنها التحالف ضد «داعش» في العراق

بغداد (وكالات)

أعلن التحالف الدولي أمس، تنفيذه 14140 ضربة ضد مواقع «داعش» في العراق منذ 2014. وقال مدير المكتب الإعلامي للتحالف الدولي توماس فيل، إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة، نفذ 14 ألفاً و104 ضربات في العراق منذ 2014، مستهدفة مسلحي التنظيم الإرهابي. وأضاف أن تنفيذ الضربات هي جزء من عملية «العزم الصلب» الرامية لتدمير مسلحي «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، مبيناً أن تلك الأرقام تتضمن جميع الضربات التي نفذتها الطائرات المقاتلة والهجومية أو القاذفة أو المروحية أو الموجهة من بعد، وكذلك المدفعية الصاروخية والمدفعية التكتيكية البرية.