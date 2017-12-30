الحبس 3 سنوات لمرسي بعد إدانته بإهانة القضاء

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و19 متهما آخرين ثلاث سنوات مع الشغل لإدانتهم بإهانة القضاء.جاء في جلسة عقدتها المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري. وقضت المحكمة بإلزام مرسى بتعويض مؤقت مليون جنيه للقاضي في القضية، من ضمن المحكوم عليهم، محمود الخضيري، وسعد الكتاتني، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، والمحامي منتصر الزيات.

ونسبت النيابة للمتهمين تهمة «الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء». وبدأت محاكمة المتهمين في 2015 بتهمة الادلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تعد إهانة للقضاء. وأمرت المحكمة بأن يسدّد الرئيس المعزول تعويضا مؤقتا إضافيا قدره مليون جنيه إلى القاضي علي محمد أحمد النمر الذي اتهمه مرسي في خطاب علني في 26 يونيو 2013 (قبل إطاحته من الرئاسة بثورة شعبية ساندها الجيش) بانه «قاض مزور».

ويحق للرئيس المعزول وباقي المحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. وبالفعل قال محامي الرئيس المعزول إنه سوف يطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

ومنذ إطاحة مرسي، صدرت ضده أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاما في قضيتين واجه في الأولى اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في نهاية العام 2012 والثانية بالتخابر مع قطر. كما تجرى إعادة محاكمته في قضيتين أخريين هما التخابر مع حماس واقتحام سجن وادي النطرون أثناء الثورة على حسني مبارك في يناير 2011، وذلك بعد ان ألغت محكمة النقض حكمين صدرا ضده فيها بالإعدام والمؤبد (الحبس 25 عاما). على صعيد آخر، عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أمس متهما بالسجن المشدد 10 سنوات بإعادة إجراءات محاكمته بـ« خلية الزيتون الإرهابية». وقضت المحكمة بالسجن المشدد سبع سنوات على متهم بـ»خلية مدينة نصر الثانية».