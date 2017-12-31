سلمان: السعودية تقف مع مصر وشعبها الشقيق

الرياض ، القاهرة (وكالات)

بعث خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان، وتبناه تنظيم «داعش». ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قال الملك سلمان: «علمنا ببالغ الأسى بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل الإرهابي الآثم، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا خالص التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب المصري الشقيق من كل سوء ومكروه».

إلى ذلك، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب ووقف تمويله.

جاء ذلك خلال استقباله أمس تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، إن تركي آل الشيخ أكد قوة وتميز علاقات الشراكة التي تجمع البلدين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات، كما قدم تعازي المملكة في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان أمس الأول.

وشدد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الآثم الذي يهدد العالم بأسره.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الرئيس السيسي أكد من جانبه اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين.

وقال المُتحدث الرئاسي، إن تركى آل الشيخ نقل للرئيس السيسي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤكداً على قوة وتميز علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.