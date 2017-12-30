مقتل شرطي طعناً بمركز تجاري في مسقط

مسقط (وكالات)

قتل شرطي هاجمه رجل يحمل سكينا في مركز تجاري في مسقط أمس، بينما أصيب المهاجم وشخصان آخران بجروح، بحسب ما أفادت أجهزة الأمن العمانية، مشيرة إلى ان المهاجم «مختل عقليا». وأعلنت الشرطة العمانية على حسابها في تويتر وقوع «جريمة» في مجمع «سيتي سنتر» التجاري في العاصمة، موضحة ان «الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض (سكين)».

وقالت الشرطة، في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور، التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، تؤكد الشرطة وقوع الجريمة، كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم، والقضية قيد الإجراءات».

وأضافت في تغريدة أخرى، أن «الوسيلة المستخدمة في الجريمة، هي السلاح الأبيض (سكين)، وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم، وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين. كما تهيب الشرطة، بعدم تداول الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الجريمة».

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة مقتل أحد افرادها في الحادث، مؤكدة انها القت القبض على المهاجم الذي «كان يحمل وثيقة تشير إلى أنه مختلٌ عقلياً». من جهته، قال النقيب محمد بن سلام الهشامي أحد افراد الشرطة للتلفزيون الحكومي ان «شرطة عمان السلطانية تلقت بلاغا يفيد بان شخصا مشتبها به يجول بمركز سيتي سنتر مسقط». وأضاف ان عددا من أفراد الشرطة انتقلوا مباشرة وحاولوا توقيف الشخص الذي كان يجول في القاعة المخصصة للوجبات السريعة وهو يحمل سكينا. وأثناء محاولة توقيفه، تمكن من مهاجمة «أحد رجال الشرطة بسلاحه الأبيض وإصابته إصابة مميتة، وبالتالي نؤكد وفاة أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين وإصابة الشخص المعتدي إصابة بسيطة ولكنه تم القبض عليه وسيقدم للعدالة والتحقيقات».