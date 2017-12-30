تونس: الإطاحة بـ 16 عنصراً تكفيرياً بينهم ليبيان

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من إيقاف 8 تكفيريين، ليصل عدد الموقوفين في الخلية الإرهابيّة التي تمّ تفكيكها الخميس الماضي، بجهة سيدي بوزيد (والبالغ عددهم 4)، إلى 12. وأكدت الداخلية في بيان أمس أنه وبمواصلة التحريّات مع عناصر الخليّة الإرهابيّة التي تمّ تفكيكها الخميس الماضي، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد، وسط البلاد، من الإطاحة بثمانية عناصر أخرى، عثر لديهم على هاتف أحد التكفيريين يتضمن صورة لدورية أمنية بالجهة مستهدفة في مخططاتهم.

ويذكر أنّ عناصر الخليّة التي تمّ تفكيكها، ثبت تعمدهم عقد اجتماعات سرية بجامع بالجهة بعد صلاة العشاء والى حدود صلاة الفجر والاستماع إلى أناشيد ذات منحى تكفيري وتحرض على الإرهاب، بتواطؤ من طرف القائم بشؤون الجامع الذي تم إيقافه ضمن الخلية هو أيضا، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحريات معهم.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بالمنستير تمكنت الليلة قبل الماضية من إيقاف شاب عمره 20 عاما بجهة المكنين من محافظة المنستير، وسط البلاد، بشبهة مبايعته لتنظيم إرهابي وتواصله مع مجموعات إرهابية خارج أرض تونس، مضيفة أنه تم الاحتفاظ بالشاب وإحالته على الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة.

ومن جانب آخر أفاد البيان أن وحدات الحرس الوطني بمنزل تميم، من محافظة نابل، جنوب شرقي العاصمة، ألقت القبض على عنصر سلفي من مواليد 1982، قام بتمجيد تنظيم داعش الإرهابي على شبكات التواصل الاجتماعي. وبالتحري معه أكّد مبايعته للتنظيم فتم الاحتفاظ به وتحرير محضر ضده بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وأفاد البيان أن المصالح الأمنية من منطقة سوسة الجنوبية تمكنت الليلة قبل الماضية بالاشتراك مع وحدة مكافحة الإرهاب من القبض على عنصرين ليبيين بمنطقة حي الرياض بذات المدينة، للاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي.

وأضاف البيان أنه بتفحص هاتفهما الجوال والتدقيق في مقاطع الفيديو التي يتضمنهما أثبتت تدريبهما على استعمال أسلحة حربية. وفي إطار تأمين احتفالات رأس السنة كثفت قوات الأمن دوريات الحراسة في سوسة وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما إلى حين عرضهما على القضاء المختص، في القضايا الإرهابية. كما أوقفت الوحدات الأمنية بمحافظة صفاقس 3 أشخاص بشبهة الإرهاب، خلال حملة أمنية تم تنفيذها الليلة قبل الماضية.