الخارجية الليبية تشيد بدحر الإرهاب في بنغازي

بنغازي (وكالات)

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة الليبية المؤقتة، بيانا بمناسبة الإعلان عن تحرير منطقة (إخريبيش) آخر معاقل الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها «تشارك الشعب الليبي الأبي انتصاراته واجتثاث شأفة الإرهابيين بانتهاء العمليات العسكرية في بنغازي بمنطقة (إخريبيش) ثأرا لأبناء الشعب الليبي من كافة المدن والقرى التي اكتوت بلعنة تلك الجماعات المارقة عن قيم ديننا الحنيف وأعراف وتقاليد مجتمعنا الليبي العريق».

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، بالتضحيات التي قدمها أبناء الشعب الليبي من مؤسسة الجيش الوطني الليبي العظيم، وكل من سانده في المعركة المقدسة من أشقاء عرب تعتملهم نخوة آبائهم وأجدادهم وعقيدة إسلامية نبراسها تعاليم الإسلام الحقيقي الذي لا يقبل لا الإرهاب ولا التطرّف. من جانبه هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الجيش الوطني وأهالي مدينة بنغازي بمناسبة تحرير الجيش للمدينة والقضاء على آخر بؤر الإرهاب في حي اخريبيش، داعياً الشعب الليبي إلى توظيف «انتصارات القوات المسلحة الليبية في توحيد الصف، ولم الشمل والمصالحة الوطنية الشاملة». ونقل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، عن عقيلة قوله، إن بنغازي «تنعم بالأمن والأمان والطمأنينة بفضل تضحيات الجيش والقوة المساندة له وأبناء بنغازي الذين دعموا هذا النضال مع هؤلاء الأبطال البواسل». وترحم رئيس النواب، على «أرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل تحرير بلادهم في كل المحاور وجبهات القتال في ليبيا ضد الإرهاب والفوضى لتنعم ليبيا بالأمان»، داعيًا كل الجهات ذات العلاقة برئاسة الوزراء والوزارات والهيئات للاهتمام بجرحى الحرب، وعلاجهم ومساعدتهم في كل مناحي الحياة. وكان الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة مليود الزوي، أعلن انتهاء العمليات العسكرية في مدينة بنغازي أمس الأول، مشيرا إلى تحرير منطقة سيدي أخريبيش وسط المدينة.